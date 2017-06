Cosa fare a Milano dal 16 al 18 giugno

Cosa fare a Milano nel weekend dal 16 al 18 giugno?

Tra le iniziative salienti di questi giorni: il Concerto di Radio Italia, con Fedez e J-Ax, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli e molti altri ancora; Fluo Run, la corsa al tramonto tra laser show, musica e robot; All You Can Street Festival, al Magnolia con cibo, musica, arte e sport.

Ecco i migliori eventi di questi giorni:

MERCATINI E SAGRE

East Market torna a Lambrate nella sua versione estiva, tra abbigliamento vintage, diner e musica. Al Mercato Lorenteggio si festeggia Grande apertura danzante, con animazione per bambini, deejay set e balli. Frida Market porta in via Pollaiuolo creazioni artigianali.

La Sagra della cipolla rossa intanto prosegue a Breme (PV) con piatti della tradizione, spettacoli e un Luna Park.