Cosa fare a Milano dal 16 al 18 marzo

Cosa fare a Milano nel week-end dal 16 al 18 marzo?

("Jameson Village", all'Ex Scalo Farini)

Protagoniste di questi giorni sono le feste che per San Patrizio omaggiano la cultura irlandese, tra cui Spirit of Ireland, allo Spirit de Milan con musica, danze e cucina (tutto il week-end), e Jameson Village, che allestisce un vero e proprio villlaggio all'Ex Scalo Farini (sabato). Da seguire anche: l'apertura stagionale dell'Ippodromo di San Siro, in occasione di I vini d'Italia, tra degustazioni e street food, a ingresso gratuito (domenica); e la Milano Digital Week, di ritorno in città con incontri, esposizioni e attività (tutto il week-end, anche al Samsung District).

San Patrizio

Il Santo irlandese viene festeggiato: al Magnolia, con una serata di birra, cocktail e musica; al Joy, tra cappelli verdi e pinte; e all'Ostello Bello Grande, con un concerto live e tanta Guinness.

Enogastronomia

Il Festival delle birrette torna da Mare Culturale Urbano con una tre giorni dedicata alle spine artigianali e allo street food (tutto il week-end); Urban Street Food porta a Cologno Monzese tante cucine mobili su quattro ruote (tutto il week-end); A tutta birra! continua sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele (tutto il week-end); e con Primavera dei vini a Rovescala (PV) prosegue la degustazione di oltre 120 diverse etichette (domenica).

Mercatini

East Market torna a Lambrate con vintage, libri e biciclette, ma anche musica e piatti dal mondo (domenica); Mercatino solidale apre il Centro Missionario Cappuccini con formaggi, miele, biscotti e mobili in arte povera (domenica).

Concerti e serate

Cantautorato con Francesca Michielin al Fabrique (sabato); "sexy pop" con Gazzelle, sempre al Fabrique (domenica); e rock metal con Black Label Society all'Alcatraz (venerdì).

L'apprezzato format Il terrone fuori sede torna all'Alcatraz, tra musica dal vivo e deejay set (sabato); mentre Febbre a '90 omaggia musica, stile e icone di due decenni fa al Fabrique (venerdì).