Concerto di Gazzelle, Salone della Cultura e tanto altro: cosa fare a Milano dal 17 al 19 gennaio

Cosa fare dal 17 al 19 gennaio?

Quello in arrivo è il week-end giusto per scoprire i mille volti di Milano: si inizia con il concerto di Gazzelle al Mediolanum Forum (sabato); si continua con il Salone della Cultura, la grande manifestazione dedicata ai libri e agli editori, al Superstudio Più (sabato e domenica), fino a Expo Elettronica e Milano Model Expo, le due fiere dedicate al modellismo e all’innovazione a MalpensaFiere (sabato e domenica). Infine: la Festa della Filosofia in Triennale, con scrittori, critici e il grande fumettista Zerocalcare (domenica).

Gratis

Chi l’ha detto che per divertirsi occorre spendere? Dal torneo di Monopoly al Centro di Arese (tutto il week-end) alla mostra fotografica Un mondo dentro alla Basilica di Sant’Ambrogio, dedicata alla vita delle monache di clausura (tutto il week-end) le iniziative gratuite del week-end sono numerose.

Si continua con la mostra Immaginario allo spazio espositivo a Palazzo Lombardia, con 125 foto degli archivi del Touring e con Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (entrambe tutto il week-end). E poi: la mostra dedicata a Emilio della Vedova e la mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels, entrambe a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Manifestazioni, mercatini e piste di pattinaggio

Mercatini, incontri e piste di pattinaggio saranno tra i protagonisti del week-end: si inizia con l’ultimo week-end del mercatino ai Bagni Misteriosi, tra chalet e centinaia di luci (tutto il week-end) fino al primo appuntamento del 2020 con l’East Market, il mercatino vintage in via Mecenate con oltre 300 espositori selezionati da tutta Italia (domenica).

Si continua con l’apertura straordinaria serale del Museo della Scienza e della Tecnologia (venerdì) e con l’ultimo week-end della pista di pattinaggio in Gae Aulenti, per pattinare avvolti dallo skyline milanese (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Gli appassionati di teatro avranno solo l’imbarazzo della scelta: dallo spettacolo Shakespea Re di Napoli fino a Wiston vs Churchill, con l'attore Giuseppe Battiston, entrambi al Franco Parenti (entrambi tutto il week-end).

Ancora al Franco Parenti, lo spettacolo Io mai niente con nessuno avevo fattoe (tutto il week-end); Misericordia, il nuovo spettacolo di Emma Dante al Piccolo Teatro (tutto il week-end) e La cena delle belve, la commedia dell’autore francese Vahè Katchà al Carcano (tutto il week-end).

Al cinema si segnala l’ultimo week-end della rassegna dedicata al grande Federico Fellini (venerdì e sabato); la giornata con i cortometraggi dedicati a Craxi al Mic - Museo del Cinema (sabato), mentre continua la rassegna nella magica cornice della Piscina Cozzi con i film più belli degli ultimi anni (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre imperdibili in corso a Milano: primo week-end della mostra da Wow Spazio Fumetto con opere Lego create da numerosi artisti (tutto il week-end); la grande mostra su Letizia Battaglia e Le opere di Picasso e Gauguin a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli (tutto il week-end); lo show interattivo di robot al Bicocca Village (tutto il week-end); la maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente e l’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando (entrambe tutto il week-end).

Grande novità del week-end: una visita guidata nudi al Pac, in occasione della mostra “Storie dagli Antipodi” (sabato).

E poi: la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore e le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (entrambe tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end); le opere più importanti di Canova alla Gam e la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Bambini

Mille più una le iniziative dedicate ai più piccoli: una giornata alla Fondazione Feltrinelli tra letture, incontri e giochi (sabato); lo spettacolo di burattini al Teatro Gerolamo (sabato e domenica) e lo spettacolo Il Gatto con gli Stivali al Teatro Oscar (domenica).

Infine: la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese e la mostra al Pac dedicata all'arte dell’Australia (entrambi tutto il week-end).