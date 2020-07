Concerto di Boosta, lidi in città e cinema all'aperto: cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 luglio?

L’estate a Milano è un tuffo colorato nei numerosi eventi aperti a tutti. La città riparte dalla musica e dalla cultura, con proposte speciali lunghe un intero week-end: il concerto di Boosta dei Subsonica al Castello Sforzesco per immergersi nella musica elettronica (venerdì); Ethno Music Festival dedicato alla musica popolare di tutti i Paesi del mondo nel magico cortile di Palazzo Reale (tutto il week-end); le aperture estive degli orti botanici in città con percorsi dedicati (tutto il week-end); Vapore d’Estate, la rassegna estiva alla Fabbrica del Vapore con tanti concerti e video-proiezioni gratis (tutto il week-end); Ride Milano, il nuovo spazio allo Scalo di Porta Genova, nell’ex Area del Mercato Metropolitano, tra eventi, ristoranti e mercatini (tutto il week-end).

Concerti e serate

Concerti all'alba e serate all’aperto promettono divertimento per tre giorni: uno speciale concerto gratis all’alba nella magica cornice del Parco Nord (domenica); gli spettacoli e i dj set a Mare Culturale Urbano sul suo Lungomare, con appuntamenti speciali per tutto il mese di luglio (tutto il week-end); le serate di musica allo Spirit de Milan tra swing e blues (tutto il week-end).

Ancora: Estate Sforzesca, giunta alla sua ottava edizione e con oltre 80 appuntamenti all’aperto di musica e di teatro (tutto il week-end); Polimifest 2020, il festival gratuito al Politecnico con incontri di grandi musicisti come Elio e Giovanni Allevi (tutto il week-end).

Gli sconti per i lettori di MilanoToday

I lettori di MilanoToday potranno usufruire di numerosi sconti per scoprire le meraviglie imperdibili in città, come le visite al Duomo, il Parco del Volo di Volandia o il bosco WWF di Vanzago, oltre ai biglietti scontati per la grande estate ricca di spettacoli all’Arena Milano Est, tra performance e concerti dal vivo.

Incontri e Manifestazioni

Mostre di arte e rassegne estive permettono ai più curiosi di vivere bellissime esperienze dal venerdì alla domenica: la riapertura della mostra permanente dello scultore Romano Rui all’Hotel Milano Castello (tutto il week-end); Stabilimento Base 2020, il programma estivo di Base con musica, cinema e teatro all’aperto (tutto il week-end); le visite guidate alle Terrazze del Duomo in totale sicurezza, per ammirare i panorami estivi di Milano dall’alto (tutto il weekend); Lido Bam, per sorseggiare una bibita fresca sulle sdraio all’aperto, tra i grattacieli di Milano (tutto il week-end); le visite al Giardino delle Meraviglie di Villa Arconati (domenica).

Ancora: il nuovo spazio Moscova District Market con la private sale di Roberto Cavalli (tutto il week-end); “Chiostro d’Estate”, l’iniziativa del Museo Diocesano con un aperitivo e due mostre su Gauguin e Inge Morath (tutto il week-end) e il noleggio delle biciclette da Base per scoprire percorsi inesplorati lungo il Naviglio, grazie all’app gratuita Arda (tutto il week-end).

Gratis

Gli appassionati di musica e di arte troveranno tante iniziative gratuite nel week-end: la Fiera del Disco ad Arese con oltre 20 espositori di dischi, cd e vinili (domenica); le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, "...the Illuminating Gas", e di Trisha Baga, "The eye, the eye and the ear" da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end); la mostra fotografica di Roberto Cotroneo dedicata al pubblico delle mostre, a Palazzo Reale (tutto il week-end).

Tra i mercatini da non perdere: il Wunder Temporary Mrkt all’ex Scalo di Porta Genova tra abbigliamento e accessori vintage (tutto il week-end); e il mercatino vintage di Sesto San Giovanni (domenica).

Mostre

Milano riparte dalla cultura, con la proposta di numerose esibizioni ed ingressi serali:. Tra i nuovi orari estivi: il programma estivo del PAC con proiezioni, incontri e film all’aperto (tutto il week-end); il ricco programma estivo del Museo della Scienza e della Tecnologia con nuovi orari e aperture serali (tutto il week-end); nuove aperture anche alla Pinacoteca Ambrosiana (tutto il weekend).

Tra le mostre in corso: la mostra all’Acquario Civico dedicata ai paesaggi acquatici lombardi (tutto il week-end); la mostra immersiva dedicata ai Gladiatori al Centro di Arese (tutto il week-end). A Palazzo Reale, due speciali mostre dedicate al grande maestro francese Georges De La Tour e alla magia degli antichi Egizi e di Tutankhamon (entrambe tutto il week-end).

E poi: la magia dell’arte orientale nelle due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le meravigliose opere di Chagall, Gauguin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Ancora: la riapertura del Ma*Ga di Gallarate con una speciale mostra su Calvino (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema: l’Aida di Verdi in una speciale serata al Drive-In al Parco Nord, con la proiezione dello spettacolo di Zeffirelli alla Scala (domenica); CineMobile della Cineteca di Milano, che porta in giro i film all’aperto con un camioncino degli anni ’30 (tutto il week-end); AriAnteo, la rassegna di film estivi e dei vincitori del David di Donatello nei luoghi simbolo di Milano come Palazzo Reale e i giardini della Triennale (tutto il week-end).

A teatro: Arena Milano Est, il nuovo sito per la cultura al Teatro Martinitt con tanti spettacoli all’aperto sotto le stelle (tutto il week-end); il programma estivo del Franco Parenti tra danza, musica e spettacolo (tutto il week-end).

Bambini

E per i più piccoli? La rassegna estiva a Paderno Dugnano con spettacoli di musica e cabaret (tutto il week-end); gli appuntamenti alla Biblioteca degli Alberi tra installazioni colorate, spettacoli e concerti (tutto il week-end); il centro estivo al Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, tra laboratori e attività ricreative (tutto il week-end).