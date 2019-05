Cosa fare a Milano dal 17 al 19 maggio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 17 al 19 maggio?

Tra gli eventi più interessanti del week-end: Piano City Milano, la rassegna musicale che anima la città con oltre 450 eventi (tutto il week-end); il Festival del Fumetto di Novegro tra fumetti, videogames e cosplay (sabato e domenica); Orticola, la mostra-mercato di fiori e piante ai Giardini di Porta Venezia (tutto il week-end); il producer Giorgio Moroder in concerto al Teatro Ciak (venerdì); la Notte dei Musei con numerose aperture straordinarie e l’ingresso a 1 euro (sabato); East Market Diner, il mercatino vintage di via Mecenate (domenica); Cortili aperti, l'iniziativa che permette di visitare numerose dimore storiche in città (domenica).

Cibo e Vino

Tra le iniziative legate al buon cibo in città: la sagra pugliese a Senago tra caciocavallo e gamberoni alla griglia (tutto il week-end); i formaggi della Svizzera sui Navigli tra degustazioni e show cooking (tutto il week-end); il mega pic-nic al Parco Sempione con una tavolata lunga un chilometro (domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate da non perdere: il concerto del cantautore britannico George Ezra al Mediolanum Forum (venerdì); i concerti notturni gratuiti alla Palazzina Liberty in occasione di Piano City (tutto il week-end); l’apertura della stagione estiva del Magnolia con il Dj Lele Sacchi e numerosi artisti (venerdì) e il party di Le Cannibale in un hotel fantastico (venerdì).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti del week-end: il concerto all’alba a Santa Maria delle Grazie e a San Siro in occasione di Piano City (sabato); la mostra gratuita del dipinto “Sul fienile” di Pellizza da Volpedo solo per un giorno, alle Gallerie Maspes (sabato); il mercatino di piante aromatiche in piazza Portello (sabato e domenica); l’apertura straordinaria serale della Pinacoteca di Brera, visitabile a 1 euro grazie alla Notte dei Musei (sabato); l’apertura straordinaria del giardino segreto di piazza della Scala (tutto il week-end); il festival del cielo con voli gratuiti in mongolfiera all’Uptown Park (sabato e domenica); la mostra della giornalista Maria Anna Fiocchi al Museo d’arte e scienza (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).

Non solo: la mostra dedicata a Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia, a Palazzo Sormani (tutto il week-end); la mostra fotografica di Valentina Tamborra, dedicata alla magia del Nord Europa, da Après Coup (tutto il week-end); Kiss The Frog al Politecnico, con 50 rane coloratissime di Cracking Art (tutto il week-end);

Infine: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Mercatini

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: ApritiModa, l’iniziativa che permette di scoprire numerosi atelier gratuitamente in città (sabato e domenica); Cibo a regola d’arte, una tre giorni dedicata al cibo tra dibattiti e lezioni di cucina (tutto il week-end); il Sabato di Lambrate, tra artigianato, musica e buon cibo (sabato); le Giornate Europee dei Mulini con aperture e visite guidate (sabato e domenica); Il Fanciullino, l’iniziativa sociale dedicata agli anziani dei quartieri di Milano (domenica); Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end).