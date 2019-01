Cosa fare a Milano dal 18 al 20 gennaio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dal 18 al 20 gennaio:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: lo spettacolo Innamorato perso di Enrico Brignano al Mediolanum Forum (venerdì); il Salone della Cultura al Superstudio Più, tra laboratori e stand dedicati a libri, riviste e fumetti (sabato e domenica); concerto di Calcutta al Mediolanum Forum (domenica); Bimbo Day al Parco Esposizioni Novegro, con gonfiabili ed aree dedicate ai bambini e ai ragazzi (sabato e domenica).

Concerti e serate

Tra le serate e i concerti del week-end: Discoteca Anni 90 al Circolo Arci Bellezza, tra sound e musiche che hanno fatto sognare i trentenni (sabato); Kerri Chandler e il suo dj set ai Magazzini Generali (venerdì); Jazz in the Corner in Santeria, per ballare a ritmo di live jazz tutta la sera (venerdì); Enrico Intra al Teatro LabArca in un concerto in piano solo (sabato).

Piste di pattinaggio

Tra le piste di pattinaggio ancora aperte: la pista di pattinaggio in Gae Aulenti (tutto il week-end); Milanofiori On Ice per pattinare a ritmo di musica (sabato e domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); la mostra fotografica Il mio Giappone alla Fondazione Matalon (tutto il week-end); l'installazione Kiss The Frog al Politecnico, con 50 rane di Cracking Art (tutto il week-end); Igloos all’Hangar Bicocca, con oltre trenta opere di igloos da scoprire (tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Tra le numerose manifestazioni previste: la Sagra del risotto a Legnano, tra diverse specialità tipiche lombarde (tutto il week-end); Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà virtuale i resti del Titanic nei fondali marini (sabato e domenica); il Circo Darix Togni con spettacoli acrobatici per adulti e bambini (tutto il week-end).