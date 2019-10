Fiera del tartufo, Yoga Festival ma non solo: cosa fare a Milano dal 18 al 20 ottobre

Cosa fare a Milano dal 18 al 20 ottobre?

Benessere, cibo e divertimento sono le tre parole chiave del week-end: ecco tutti gli eventi da non perdere. Yoga Festival, l’evento di yoga più conosciuto in Italia, tra incontri e workshop a Palazzo del Ghiaccio (tutto il week-end); la Fiera nazionale del tartufo in piazza città di Lombardia, tra espositori e degustazioni gastronomiche (tutto il week-end); il Miglio di Milano Michelin, la gara competitiva e non competitiva aperta a tutti al Parco Sempione (sabato) e una giornata dedicata alle bambine a CityLife per diventare delle piccole Winx (domenica).

Cibo e vino

Numerosi gli eventi del week-end legati al buon cibo: una serata in omaggio a Luigi Tenco alla Bocciofila Martesana, tra musica e cene tipiche genovesi (venerdì); la sagra del pasticciotto a Lambrate, tra rustici e ottime friselle (sabato); il festival della birra all’Ippodromo di San Siro, tra birrifici artigianali ed ottimo street food (domenica); Cioccolandia, la grande festa del cioccolato a Pioltello (domenica).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate del week-end: i Marlene Kuntz in concerto al Live Music di Trezzo sull’Adda (venerdì); i Dj set di Seeyousound Festival, tra proiezioni e musiche dal vivo (tutto il week-end); il concerto della Filarmonica della Scala al Teatro dal Verme, in occasione del 70° anniversario dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti c'è solo l'imbarazzo della scelta: ultimo week-end del festival delle piante d’autunno a Paderno Dugnano (tutto il week-end); le visite guidate al deposito Atm di San Donato (sabato); Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (tutto il week-end) e la mostra dedicata ad Alda Merini e Alberto Casiraghy alla Casa Boschi Di Stefano (tutto il week-end).

Infine: la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end) e la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Visite guidate, incontri e manifestazioni animeranno la città per tutto il week-end: la Notte dei senza dimora in Piazza Sant’Eustorgio, per cenare e dormire insieme a chi una casa non ce l’ha (sabato); Digital Innovation Days, tre giorni per celebrare la rivoluzione digitale da Talent Garden (venerdì e sabato); i segreti del percorso della Ca’ Granda in una visita guidata speciale (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: la nuova rassegna “Soggettiva John Baldessari” alla Fondazione Prada, con i film scelti dall’artista americano (venerdì); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end).

E a teatro? Primo week-end di Notre Dame de Paris, il famoso spettacolo con le musiche di Cocciante agli Arcimboldi (tutto il week-end): ultimo week-end di Mistero Buffo al Piccolo Teatro (tutto il week-end) e ultimo week-end dello spettacolo Se questo è un uomo al Franco Parenti (tutto il week-end).

Mostre

Dedicate al grande genio di Leonardo, ma non solo, ecco le mostre imperidbili del week-end: la mostra a Palazzo Reale con un arazzo cinquecentesco in omaggio all'artista (tutto il week-end); primo week-end della mostra del grande fotografo Elliott Erwitt al Mudec (tutto il week-end) e primo week-end della mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin (tutto il week-end); Tesla Exhibition allo Spazio Ventura e della mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end); la maxi-mostra dei Lego al museo della Permanente, con set di Lego dedicati a città moderne e monumenti antichi (tutto il week-end); le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon; l’esposizione con Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e, sempre a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Ancora: Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (entrambe tutto il week-end).

Bambini

Numerosi anche gli appuntamenti per i più piccoli: una giornata dedicata alla narrazione alla Cascina Cuccagna (domenica); il cantiere didattico al Bosco WWF di Vanzago (sabato) e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).