Estate Sforzesca, rassegne estive e un lungomare in città: cosa fare a Milano dal 19 al 21 giugno

Cosa fare a Milano 19 al 21 giugno?

Il primo week-end dell’estate è in arrivo, con il solstizio di domenica 21 giugno: quale occasione migliore per festeggiare la nuova stagione se non scoprendo tutti gli eventi in città?

Estate Sforzesca, la rassegna estiva di musica e teatro nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco (domenica); il programma estivo dei Bagni Misteriosi e del Teatro Franco Parenti, con numerosi spettacoli di danza, concerti e performance (tutto il week-end); gli appuntamenti serali di Mare Culturale Urbano, tra dj set, balli e uno speciale lungomare in città (tutto il week-end); le serate estive allo Spirit de Milan con spettacoli danzanti e concerti dal vivo (tutto il week-end).

Incontri e Manifestazioni

Tra i nuovi incontri e manifestazioni del weekend: Triennale Estate 2020, tra dibattiti, performance e mostre dedicati all’arte, al design e all’architettura (tutto il week-end); Milano Design Week 2020, che a causa delle norme anti-Covid diventa interamente digitale attraverso una piattaforma interattiva interamente on-line (tutto il week-end); le visite guidate alle Terrazze del Duomo per ammirare il cielo di Milano dall’alto (tutto il weekend); il noleggio delle biciclette da Base per scoprire percorsi inesplorati lungo il Naviglio, grazie all’app gratuita Arda (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti da non perdere nel week-end: i nuovi orari di apertura di Pirelli Hangar Bicocca e le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear (tutto il week-end); la rassegna di film coreani in streaming alla Cineteca di Milano (tutto il week-end); la mostra fotografica di Roberto Cotroneo dedicata al pubblico delle mostre, a Palazzo Reale (tutto il week-end).

Ancora: le repliche dei concerti della Filarmonica su Rai Radio 3 per festeggiare il primo anno di attività (venerdì) e i tour virtuali alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni in un viaggio evocativo nello spazio e nel tempo (tutto il week-end).

Mostre

Tra ingressi contingentati e prenotazioni obbligatorie, le mostre a Milano raccontano l’arte antica e moderna, con un viaggio che arriva fino ai giorni nostri: la riapertura del Ma*Ga, il Museo d'Arte di Gallarate, con una speciale mostra su Italo Calvino (tutto il week-end); la mostra immersiva su Tutankhamon a Palazzo Reale, tra oggetti preziosi originali e percorsi narrativi multimediali (tutto il week-end); ancora a Palazzo Reale, l’esposizione dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour (tutto il week-end).

Ancora: le due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le opere di Chagall, Gaugin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore, per intraprendere un viaggio nell’Antica Cina di 2.200 anni fa (tutto il week-end).

Infine: la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica) e La giungla in città, la mostra dell’artista indiano Bhajju Shyam da Après Coup (tutto il week-end).

Bambini

Anche per i più piccoli la città inizia ad offrire nuove proposte d'intrattenimento, come il centro estivo al Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, tra laboratori e attività ricreative (tutto il week-end) e i campus estivi al Quanta Club, tra piscina, campi da calcio e beach volley (tutto il week-end).