Cosa fare a Milano dal 2 al 4 marzo

Cosa fare a Milano nel week-end dal 2 al 4 marzo?

("Live Wine", da livewine.it)

Imperdibili in questi giorni: l'ingresso gratuito domenicale in undici musei cittadini; le aperture straordinarie, i percorsi guidati e le attività speciali di Museocity 2018 (tutto il week-end); le degustazioni e gli assaggi di Live Wine, al Palazzo del Ghiaccio (sabato e domenica); e le tantissime versione di ravioli per A Dumpling a Day, da East Market Diner (venerdì e sabato).

Mercatini

Mercato della terra porta tanti prodotti a filiera corta alla Fabbrica del Vapore (venerdì). VinylEast invade via Ventura con tantissimi vinili, radio vintage e articoli da collezione (sabato). Mentre Frida Market torna in Isola con autoproduzioni, abbigliamento e vintage (sabato).

Manifestazioni

Performing PAC anima il Padiglione d'Arte Contemporanea con incontri, spettacoli e un deejay set (venerdì e sabato). Gli Harlem Globetrotters si esibiscono con il loro gioco pieno di momenti comici al Mediolanum Forum di Assago (sabato). Italia Vancanze è di ritorno a Novegro con un ampio percorso sul turismo itinerante (tutto il week-end). Mentre a un'ora e mezza di auto dal centro città, a Rovescala (PV), Primavera dei vini propone oltre 120 etichette da degustare, oltre a gastronomia e intrattenimento (domenica).

Concerti

Il rap di Guè Pequeno risuona al Fabrique (domenica); il rock di Zucchero al Mediolanum Forum (venerdì); le rime semiacustiche di Dente e Guido Catalaono a Base (sabato); il cantautorato di Levante al Dal Verme (domenica); e il jazz di Paolo Fresu, in doppio concerto con il Devil Quartet e il Quintet, al Blue Note (venerdì e sabato).

Serate

Alan Walker si esibisce con un set pop-dance per il pubblico del Fabrique (sabato). Il Pagante è live ai Magazzini Generali (sabato). Mentre al Magnolia torna Pezzi da '90, la serata omaggio alla musica e alla cultura di due decenni fa (sabato).