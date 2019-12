Cosa fare a Natale a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dal 20 al 22 dicembre e a Natale?

Illuminata e colorata, Milano si prepara ad accogliere il Natale: tra luminarie, installazioni e mercatini, ecco gli eventi imperdibili del week-end e del 25 dicembre: la Casa di Babbo Natale a Melegnano tra migliaia di luci, elfi e una speciale slitta con le renne (tutto il week-end); i giochi d’acqua e di luci in Darsena, con spettacoli fino a 40 metri di altezza e il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, tra la casetta di Babbo Natale, l’albero-giostra e il presepe (entrambi tutto il week-end). Da segnalare anche il concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum (venerdì).

Concerti e serate

I concerti in città diffondono la magia del Natale, come l'emozionante concerto di Natale alla Scala (venerdì e sabato); il magico concerto di Natale gratuito in Duomo con l'Orchestra de LaVerdi (venerdì); ancora LaVerdi, ma questa volta con il Coro dei Giovani, nel concerto di Natale all'Auditorum Fondazione Cariplo (domenica).

E poi ancora: il concerto sull’acqua dei Navigli, tra le note del pianista Andrea Benelli ascoltate su un battello (tutto il week-end); il coro dei bambini, i Piccoli Cantori, da Uniqlo (sabato) e con la musica dal vivo della Festa di Natale per i senzatetto, davanti alla Stazione Centrale, con i City Angels (martedì). Per chi invece ha voglia di un Natale alternativo, arriva la festa rock con la Spleen Orchestra al Live Club di Trezzo sull'Adda (mercoledì).

Tra le serate da segnalare: la festa a Le Trottoir in onore del grande scrittore Andrea Pinketts (venerdì) e il party di Natale ai Magazzini Generali con Luna Melis e Chadia Rodriguez (sabato).

Gratis

Anche a Natale le iniziative gratuite non mancano, anzi, raddoppiano: la Festa di Natale alla Biblioteca degli Alberi, tra biscotti, concerti e pattinaggio artistico (venerdì e sabato); il temporary store di Averna in Stazione Centrale per gustare il famoso amaro con il cioccolato della pasticceria Bonajuto di Modica (tutto il week-end); il murales di un bosco orizzontale al Mercato Comunale Fusina (tutto il week-end); la mostra dedicata a Emilio della Vedova a Palazzo Reale e la mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels a Palazzo Reale (entrambe tutto il week-end).

Ancora: Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari e la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (entrambe tutto il week-end); la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Mercatini e villaggi di Natale

Chi ancora non ha pensato ai regali di Natale può scoprire tantissime proposte nei numerosi mercatini in città: il mercatino di Natale in piazza Portello, con prodotti gastronomici e artigianato locale (tutto il week-end); il mercatino in piazza Duomo, tra artigianato e baite di legno e il villaggio di Natale all’Ippodromo (entrambi tutto il week-end).

E poi: il mercatino di Emergency, tra prodotti artigianali e gadget di Emergency e il mercatino ai Bagni Misteriosi, tra chalet ed espositori selezionati (entrambi tutto il week-end).

Piste di pattinaggio

Il sogno di tutti per Natale? Pattinare sul ghiaccio. Dalla pista ai Bagni Misteriosi, tra campus invernali e lezioni per i bambini, a quella a Palazzo Lombardia, con un cinema all'aperto, (entrambe tutto il week-end) le proposte non mancano. A pochi passi, la magica pista di pattinaggio di Gae Aulenti, per pattinare avvolti dallo skyline milanese (tutto il week-end).

Incontri, visite e manifestazioni

Tra gli incontri e le manifestazioni del week-end: lo show interattivo di robot al Bicocca Village, tra innovazioni tecnologiche e realtà aumentata (tutto il week-end) e i numerosi banchetti con i cuori di cioccolato per sostenere la ricerca di Telethon (domenica).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema e a teatro: primo week-end dello spettacolo di danza contemporanea Spellbound al Teatro Carcano (tutto il week-end) e di Storia d’amore in ascensore, la nuova commedia al Teatro Martinitt (tutto il week-end); primo week-end anche di Perlasca, il coraggio di dire no al Franco Parenti (tutto il week-end).

E poi: Amami o sposerò un millepiedi e L’importanza di chiamarsi Ernesto all’Elfo Puccini (entrambi tutto il week-end); Cita a ciegas al Franco Parenti e il musical Singin’ in the rain al Teatro Nazionale CheBanca! (entrambi tutto il week-end).

Al cinema continuano la rassegna alla Piscina Cozzi (tutto il week-end) e la rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì).

Mostre

Il week-end prima di Natale promette grandi esibizioni imperdibili: primo week-end della mostra al Pac dedicata all'arte asutraliana (tutto il week-end); ultimo week-end, invece, per Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon (tutto il week-end).

Palazzo Reale ospita la mostra su Letizia Battaglia, Le opere di Picasso e Gauguin e la mostra di De Chirico (tutto il week-end); a Palazzo Morando continua l’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60, e alla Fabbrica del Vapore quella dell’esercito di terracotta cinese (entrambe tutto il week-end).

E poi ancora: L’annunciazione di Filippino Lippi a Palazzo Marino e la macchina volante di Leonardo ricostruita per la prima volta a Milano presso Leonardo3 Museum (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e la maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente (tutto il week-end).

Non solo: le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); la mostra fotografica Confini di umanità in Triennale (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end). Si continua con la mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore e con le opere più importanti di Canova alla Gam (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento e la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

Anche i bambini potranno scoprire la magia del Natale in questo week-end ricco di iniziative: dallo speciale tram di Natale in giro per la città in occasione di Klaus, il primo film d’animazione di Netflix, al Villaggio degli Elfi al Castello Sforzesco (entrambi tutto il week-end), fino all’arrivo di Babbo Natale a Pioltello (sabato e domenica). Infine: la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (entrambe tutto il week-end).