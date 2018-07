Cosa fare a Milano dal 20 al 22 luglio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 20 al 22 luglio:

(I Chemical Brothers in concerto)

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: concerto di Baustelle a Villa Arconati per ballare sotto le stelle (venerdì); The Chemical Brothers in concerto all’Ippodromo di San Siro (venerdì); Festival delle birrette a Mare Culturale Urbano (da venerdì a domenica); Twist and Shout! Hawaiian Party in una serata di festa e colori al Magnolia (venerdì).

Concerti e serate

Tra i concerti importanti di questo week-end, due occasioni speciali al Carroponte: Bandabardò (venerdì) e Francesco De Gregori, il quale si esibirà in occasione di “Tour 2018” (sabato); il live di Albert Lee, il leggendario chitarrista inglese, al Castello Sforzesco in occasione di “Estate Sforzesca” (venerdì). Diverse le serate da segnalare: Atomic loves Base, un mix di sound a Base Milano (sabato); sempre a Base, il tramonto musicale di Sunset Therapy, con la musica di vinili provenienti da tutto il mondo (domenica).

Manifestazioni e Incontri

Proseguono le visite notturne alla Cripta di San Sepolcro attraverso un emozionante percorso multimediale (tutto il week-end); la salita sulle Terrazze del Duomo per ammirare il panorama della città da uno dei suoi luoghi simbolo (tutto il week-end); la rassegna musicale de I Pomeriggi alle Stelline torna con il violinista Giuseppe Gibboni a Palazzo delle Stelline (sabato); infine, Social Music City si conclude con un ultimo appuntamento prima di tornare a settembre (sabato).

Gratis

Da segnalare come eventi gratuiti: Viva Las Vegan, giornata in onore del mondo veggy con stand gastronomici e musica al Magnolia (domenica); Scendi c’è il cinema, iniziativa dedicata alle proiezioni di film nei cortili delle case popolari di Milano e che si conclude questo week-end (venerdì e sabato); la mostra di Bonalumi a Palazzo Reale (tutto il week-end).