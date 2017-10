Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 13 al 15 ottobre?

In evidenza: l'apertura di Il mondo fuggevole di Toulouse Lautrec, la grande monografica di Palazzo Reale sul pittore francese (tutto il week-end); e Apritimoda!, l'iniziativa che rende visitabili gratuitamente gli atelier milanesi.

Eventi gratuiti e manifestazioni

A Palazzo Morando è visitabile Elle Decor - Grand Hotel, l'albergo pop up dove scoprire il futuro del design e dell'accoglienza (tutto il week-end). Agli spazi espositivi R&P Legal apre la rassegna fotografica sull'Italia degli anni '50 di Alfredo Camisa (venerdì).

PittaRosso Pink Parade, la corsa benefica dedicata alle donne, torna invece in piazza Castello (domenica).

Concerti

L'autore delle hit Headlights e Sugar how you get so fly, Robin Shulz, si esibisce dal vivo al Fabrique (sabato). Daniele Silvestri intanto sale sul palco del Mediolanum Forum, dove presenta il suo ultimo disco Acrobati (sabato). L'artista spagnolo di base a Los Angeles, Leroy Sanchez, canta invece per il pubblico del Tunnel (venerdì).