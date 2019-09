Jova Beach Party, Oktoberfest e tanto altro: cosa fare a Milano dal 20 al 22 settembre

Che cosa fare a Milano il primo week-end di autunno?

Tra gli eventi imperdibili: l’ultima tappa del tour di Jova Beach Party all’aeroporto di Linate, con una grande festa a partire dal primo pomeriggio (sabato); le Giornate Europee del Patrimonio con numerosi musei gratis in città (sabato e domenica); Milano Fashion Week, la Settimana della Moda tra sfilate, happening e party esclusivi (tutto il week-end); l’Oktoberfest al Carroponte tra würstel e fiumi di birra (tutto il week-end) e il Festival delle Serie TV in Triennale (tutto il week-end). Non mancano le Ville aperte in Brianza.

Cibo e vino

Tra gli eventi gastronomici da non perdere in città: Sweety of Milano, la grande fiera della pasticceria italiana al Palazzo delle Stelline, con grandi nomi nazionali tra cui il Maestro Iginio Massari (tutto il week-end); l’aperitivo dedicato a Leonardo presso il Bar Vapore 1928, alla Fabbrica del Vapore (venerdì); la festa greca a Villa Arconati-FAR, tra specialità tipiche e birra artigianale (tutto il week-end); la Sagra del Gorgonzola a Gorgonzola, tra piatti a base del celebre formaggio e mercatini (tutto il week-end).

Concerti e serate

Numerosi i concerti e le serate previste nel week-end: una grande festa con musica Swing e la sagra dei fiori di zucca alla Bocciofila Martesana (venerdì); la serata Rollover all’Apollo Club con il producer spagnolo Pional (venerdì); la Silent Disco sui Navigli, in via Corsico, organizzata dal Ral (sabato).

Da segnalare anche il concerto per l’inaugurazione della rassegna “Palazzina Liberty in musica” (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti in città: ultimo week-end di Milano Bike City, una settimana dedicata alla bicicletta con incontri e pedalate in città (tutto il week-end); primo week-end, invece, della mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end) e della mostra di Giorgio Pasqualetti alla galleria RevolutionLab (tutto il week-end).

Ancora: le visite gratuite al campanile della Basilica Porziana di San Vittore (sabato); la festa di fine estate alla Biblioteca degli Alberi, immersi nel verde (sabato); la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end). Molti luoghi delle Ville Aperte in Brianza, poi, sono gratis.

Manifestazioni e Incontri

Numerosi gli incontri e i festival che animeranno la città nel week-end: ultimo week-end di Milano Movie Week, il festival dedicato al cinema con incontri, laboratori e proiezioni (venerdì); la corsa non competitiva contro l’Aids all’Arena Civica (venerdì); la maratona ecosostenibile contro la plastica, divisa in 4 zone di Milano (venerdì); gli appuntamenti estivi all’Idroscalo tra campionati di canoa e street food (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: la proiezione di Grease al Drive In in Bovisa, con la Paramount Network Grease Experience (venerdì); la rassegna al Mic con un incontro con il Milanese Imbruttito (venerdì); Barrio’s Impact Film festival, un festival con proiezioni e dibattiti al Barrio’s (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: primo week-end della mostra della fotografa brasiliana Monica Silva al M.A.C (venerdì e sabato) e della mostra alla Fondazione Prada con la mummia di un toporagno di 2000 anni (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Ancora: i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra di Magnum al Museo Diocesano con le foto dei grandi maestri tra cui Robert Capa ed Henry Cartier-Bresson (tutto il week-end); la mostra dedicata al fumetto di Alan Ford da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end); la mostra dedicata all’architetto Nanda Vigo a Palazzo Reale (tutto il week-end); Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end).

Bambini

Per i più piccoli la città promette grandi sorprese: il Festival delle Biodiversità con laboratori per bambini e incontri in mezzo alla natura (tutto il week-end); un laboratorio didattico sulle api da Fortura Giocattoli (sabato); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

