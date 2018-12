Cosa fare a Milano dal 21 al 23 dicembre

Cosa fare a Milano nel week-end dal 21 al 23 dicembre:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: concerto di Salmo al Mediolanum Forum (sabato); il concerto di Natale al Teatro alla Scala (sabato e domenica); il musical Cinderella al Teatro Nuovo (sabato e domenica).

Concerti e serate

Le serate e i concerti non mancano nemmeno questo week-end: il Natale della Cultura all’Auditorium Testori tra le melodie classiche del Natale (venerdì); The Christmas Songs all’Auditorium Fondazione Cariplo (sabato); Maglione brutto party al Magnolia con il sound dei Meganoidi (sabato).

Mercatini

Colorati, divertenti ma soprattutto originali: i mercatini in città non mancano di certo. Ultimo week-end dello spazio Natale Emergency per acquistare calendari, dolci e accessori facendo del bene (tutto il week-end); Flug Market ai Bagni Misteriosi, tra collezionisti, artigiani e designer (sabato e domenica); il Mercatino natalizio in Piazza Portello con le migliori specialità del Trentino (tutto il week-end); Darsena Christmas Village con il mercatino natalizio e la casa di Babbo Natale in Darsena (tutto il week-end); i mercatini di Natale in Duomo tra le meraviglie dell’artigianato (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: ultimo week-end di Galerie des Glaces alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, a cura del giovane Fanari (venerdì e ogni 2° sabato del mese); il concerto di Natale sull’acqua, tra la magia dello specchio luminoso del Naviglio Grande (sabato); Mercato agricolo delle Feste alla Cascina Cuccagna (sabato e domenica); Buoni come il pane, la mostra in Triennale dedicata al 120 anniversario di Pane Quotidiano Onlus (tutto il week-end); Floating Nativity con la natività ambientata in una scenografia galleggiante sul Naviglio Grande (tutto il week-end); il bellissimo albero di Natale in Duomo (tutto il week-end); la mostra di Pelizza da Volpedo alle Gallerie Maspes (venerdì e sabato); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le numerose manifestazioni previste: la ciaspolata al chiar di luna al Mottarone (sabato); la degustazione della birra Stella Artois nel temporary bar dentro la stazione Centrale, illuminata esternamente con una cascata di luci (tutto il week-end); la pista di pattinaggio in Gae Aulenti per adulti e bambini (tutto il week-end); Milanofiori On Ice per pattinare a ritmo di musica (sabato e domenica); la pista di pattinaggio galleggiante in Darsena (tutto il week-end); l’iniziativa Case Milanesi 1923-1973 a Villa Necchi Campiglio, organizzata dal FAI (tutto il week-end); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).