Settimana della Moda, mercatini vintage e feste in discoteca: cosa fare a Milano dal 21 al 23 febbraio

Milano Fashion Week, la settimana della moda con tante iniziative e feste in città, East Market, il celebre mercatino vintage di Lambrate, la Zarro Night al Live Music Club, le offerte per i lettori di MilanoToday e ancora eventi gratuiti e per famiglie