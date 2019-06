Cosa fare a Milano dal 21 al 23 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 21 al 23 giugno?

Tra gli eventi più interessanti del primo week-end d'estate: la grande festa di Radio Deejay all’ex Area Expo con Mika, The Giornalisti, Achille Lauro e tanti altri artisti (sabato); AriAnteo, la rassegna di film all’aperto più importante dell’estate diffusa tra Palazzo Reale, il Chiostro dell'Umanitaria e il Cinema Anteo (tutto il week-end); Milano Photo Marathon, la maratona fotografica dedicata a tutti gli appassionati (domenica); il cinema popolare all’aperto al Giambellino (tutto il week-end); Healthytude, la settimana della salute con sessioni di yoga e lezioni al The Mall (tutto il week-end); Estate sforzesca, con oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Tra le iniziative gastronomiche in città: Milano Sushi Festival, un lungo weekend dedicato al sushi e alle sue golose varianti in piazza Città di Lombardia (tutto il week-end); il Festival dello gnocco fritto a Busto Arsizio, tra ottimo Lambrusco e birre artigianali (tutto il week-end); RocktoberFest, la festa della birra con numerosi concerti a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate del week-end: due appuntamenti imperdibili al Parco Tittoni, con Carmen Consoli (venerdì) e gli Eiffel 65 (sabato); un grande concerto gratuito al Castello Sforzesco con il CPM Music Institute (venerdì); la festa Febbre a 90 al Carroponte, tra le musiche delle Spice Girls, 883 e Articolo 31 (venerdì).

Gratis

Milano fa rima (anche) con eventi gratuiti, tantissimi in questo weekend: ultimo week-end di PhotoWeek, la mostra fotografica a Palazzo Reale (tutto il week-end) e della mostra a cielo aperto in corso Vittorio Emanuele (tutto il week-end); la mostra gratuita dedicata a Tex Willer allo Spazio Fumetto (tutto il week-end).

E ancora: l'incontro di Emis Killa con i fan in Mondadori per il firma-copie del suo album (venerdì); l’apertura gratuita dell’Orto botanico a Città Studi (venerdì); uno spettacolo di poesia sul Naviglio Grande dedicato agli Argonauti (sabato); la mostra con sterco bovino e capelli dell'artista indiana Sheela Gowd all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); le visite guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).

Infine: Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: la Festa della Musica, con concerti ed incontri diffusi in città e un testimonial d’eccezione come Roberto Vecchioni (tutto il week-end); Festa della Musica e non solo, anche all'Ippodromo, con concerti, street food, dj-set, gare di ippica, giochi per bambini, battesimo della sella e tour guidati nel parco dell'Ippodromo (domenica); Milano Latin Festival ad Assago, tra balli, specialità gastronomiche e spettacoli (tutto il week-end); Contaminafro, il festival delle culture contemporanee alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end); PoliMi Fest, incontri, cinema all’aperto e dibattiti al Politecnico e al Campus della Bovisa (tutto il week-end); Sormani d’estate, la rassegna letteraria estiva a Palazzo Sormani (tutto il week-end); un incontro per chi è interessato ad avviare un’attività nel settore dei servizi presso Mail Boxes (venerdì).

Piscine

Per chi ha voglia di farsi un tuffo in città: ultimo week-end della scultura alla piscina Cozzi con una luna enorme, all’interno del progetto artistico itinerante "Museum of the Moon" dell'artista britannico Luke Jerram (sabato e domenica); l'apertura di molte piscine comunali a Milano (tutto il week-end); i bellissimi Bagni Misteriosi con i nuovi orari notturni e l'aperitivio sotto le stelle (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative a teatro: lo spettacolo The Marvellou Puppet Show con attori, ballerini ed acrobati al Franco Parenti (venerdì) e, ancora al Franco Parenti, lo spettacolo con i volti di cartapesta (tutto il week-end).

Al cinema: ultimo week-end di Sguardi Altrove, la rassegna al Franco Parenti, Cinemino e Après Coup dedicata ai linguaggi creativi femminili (tutto il week-end); Fuoricinema Fuoriserie, incontri e proiezioni all’Anteo e al Chiostro dell’Incoronata con un concerto dedicato a Gaber (tutto il week-end); il cinema all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: primo week-end della mostra fotografica di Isabella Minaudo e Loris Varisto al Centro Culturale Pertini (tutto il week-end); la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end);le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra Storie di moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la personale di Renata Boero al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

E poi: la mostra di Ingres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il week-end).

Bambini

Anche i più piccoli possono divertirsi molto in questo week-end, ecco come: i campus estivi all’Idroscalo con giochi, piscine e gonfiabili (tutto il week-end); ultimo week-end dello spettacolo di burattini L’isola del tesoro al Piccolo Teatro (tutto il week-end); la mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco, dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).