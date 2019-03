Cosa fare a Milano dal 22 al 24 marzo: tutti gli eventi

"Stramilano 2019" con tre percorsi diversi in città, Giornate Fai di Primavera, concerto di Anastasio in Santeria, “Mia Photo Fair”, la fiera della fotografia contemporanea al The Mall, il Sabato di Lambrate con mercatini e musica, la semina dei papaveri in viale Monza e ancora eventi gratuiti e per famiglie