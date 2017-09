Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 22 al 24 settembre?

(Festival dei Gatti, a Vaprio d'Adda, MI)

Tra le iniziative da seguire: l'apertura della Pinacoteca di Brera con ingresso a un euro (sabato); le visite guidate e gli accessi straordinari presso gallerie e luoghi di cultura per le Giornate europee del patrimonio (sabato e domenica); Green City Milano, con moltissimi appuntamenti per valorizzare il verde urbano (tutto il week-end); e il Festival dei gatti, tra incontri con associazioni, tavole rotonde e esposizioni sul mondo felino.

Gratis

Da Experience, con Zelig Show, alcuni dei personaggi di Zelig si alternano sul palco per fare "piangere dal ridere" (domenica). La Galleria Campari apre al pubblico proponendo percorsi guidati (sabato e domenica). Al Monumentale Museo a cielo aperto promuove passeggiate tematiche, cinema, musica e teatro (domenica). Green Bike Tour permette di scoprire dimore storiche e giardini segreti di Milano (domenica). Pomeriggio Jazz offre un concerto alla Casa Museo Boschi Di Stefano (sabato). E La città che sale porta musica, spettacoli e laboratori nelle case popolari della città (tutto il week-end).

Sagre, mercatini e manifestazioni

Il fungo porcino è protagonista di due sagre: al centro della prima, a Motta Visconti (MI), una "risottata in piazza"; fulcro della seconda, a Senago (MI), piatti e menù speciali (entrambe per tutto il week-end). A San Colombano al Lambro (MI), invece, la Festa dell'uva propone degustazione di calici DOC e lo spettacolo della tradizionale pigiatura con i piedi (domenica). Mentre a Zogno (BG) la Festa regionale della taragna aspetta gli avventori con specialità autunnali (tutto il week-end).

Pennuta e bianca è la protagonista di due manifestazioni: il Palio dell'oca di Lachiarella (MI), con la leggendaria corsa delle oche (sabato e domenica); e il Palio dell'oca di Mortara (PV), che vede sfidarsi sette contrade (domenica).

Arte e mestieri sul Naviglio Pavese torna con artigianato, abbigliamento vintage e oggetti da collezione (domenica). Le vie del miele porta a Cernusco sul Naviglio (MI) una mostra-mercato sull'apicoltura (sabato). PopCorn Garage Market, al Giardino delle Culture, vede come espositori designer emergenti (sabato).

Il sabato di Lambrate raccoglie nuovamente artisti, artigiani e produttori agricoli per la tradizionale manifestazione di quartiere. Il festival della biodiversità promuove oltre cento eventi, di cui la maggior parte al Parco Nord, su natura e turismo sostenibile (tutto il week-end). Mentre Milano Montagna Festival, alla Fondazione Feltrinelli, dedica incontri, mostre e film alla cultura della montagna (venerdì e sabato).

Concerti e serate

L'alternative metal di Papa Roach risuona negli spazi dell'Alcatraz (domenica). La voce dell'esordiente Birthh risuona al Chiostro Bistrot (sabato). E l'elettronica e il "future beat" di Flako e Kutmah dettano il ritmo alla Santeria Social Club (sabato).

Si parte a fare festa venerdì con: l'ultimo appuntamento di Birra in Villa, a Villa Arconati con piatti speciali e birre artigianali; e il live di Gigi D'Agostino, al Fabrique con le sue hit mediterranean progressive. Sabato si prosegue con Robb de matt, al Birrificio di Lambrate per celebrare l'uscita di una nuova IPA. Domenica infine, si conclude in bellezza grazie al party gratuito di Le Cannibale nei giardini della Triennale. Per tutto il week-end poi, con Aperitivo in vigna, è possibile degustare vini e formaggi sui tetti della Galleria.