Cosa fare a Milano dal 23 al 25 febbraio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 23 al 25 febbraio?

("White Milano", da whiteshow.it)

Tra gli eventi protagonisti di questi giorni: Milano Moda Donna, di ritorno in città con sfilate, presentazioni e incontri in compagnia di ospiti speciali (tutto il week-end); White Milano, il salone italiano della moda femminile, in quattro diversi spazi di Tortona; Albrecht Dürer e il Rinascimento tra la Germania e l'Italia, la mostra appena inaugurata a Palazzo Reale; e I boreali - Nordic Festival, la manifestazione che porta arte, cibo e spettacoli dal Nord Europa al Teatro Franco Parenti (venerdì e sabato).

Manifestazioni

Waffle Week arriva al Diner di East Market con versioni dolci e salate dello squisito impasto a cialda (tutto il week-end). Gli eventi per la Giornata Nazionale del Gatto proseguono in diversi luoghi della città (tutto il week-end). La Borsa scambio di giocattoli e modellismo riempie il Parco Esposizioni di Novegro di tantissimi oggetti da collezione (domenica). E Respira continua al MIC con sessioni di Yoga e film dedicati a questa disciplina (sabato).

Eventi gratuiti

Quattro le esposizioni a costo zero: Love is all you need, allo Spazio Fumetto con i manga di Matsumoto (tutto il week-end); Kind of a day in Milano, alla Galleria Sozzani con le foto di Bruce Weber; The Dream Machine is asleep, all'Hangar Bicocca con un percorso immersivo (tutto il week-end); e La guerra negli occhi, la guerra nel cuore, all'Area Metropolis 2.0 con un allestimento interattivo sulla Prima Guerra Mondiale (tutto il week-end). A Palazzo Lombardia intanto proseguono le visite gratuite al Belvedere (domenica).

Concerti

Gli spettacoli di Jovanotti continuano al Mediolanum Forum di Assago, in occasione del tour Lorenzo Live 2018 (sabato e domenica). Billy Cobham è al Blue Note con il suo Crosswinds Project (venerdì e sabato). La rassegna Musica a Colori torna con un nuovo appuntamento al Teatro Dal Verme (sabato). E il Duo Koiné si esibisce a Barrio's (domenica).

Serate

Star Party è di ritorno alla Cascina Monluè con telescopi pronti a puntare verso il cielo (sabato). Venerdì Locacita ripropone la festa a base di hip hop e reggaeton al Fabrique, dove sabato arriva invece Mi Ami Ora, il festival di musica live. Giallo Disco, poi, anima Venus con la musica dell'etichetta Giallo Disco Records (sabato).