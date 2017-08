Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 25 al 27 agosto?

(Balera dell'Ortica, da www.labaleradellortica.com)

In evidenza per questi ultimi giorni di agosto: Viva Las Vegan, tra street food, musica e spazio bimbi al Magnolia; il concerto di chiusura di Estate Sforzesca, con Richard Galliano e il suo quartetto; e il party gratuito di Le Cannibale in Triennale.

Manifestazioni e sagre

A Paderno Dugnano (MI) specialità a base di pesce e menù speciali per la Sagra del pesce. A Brugherio (MB) piatti di carne e serate danzanti con Salamelle in Sol Maggiore. A Robbio (PV) sfide tra rioni, Corsa delle carriole, risottate e notte bianca in occasione di Palio Dl'Urmon.

Concerti

Coez presenta il suo nuovo disco Faccio un casino al Carroponte (sabato). Fritz Kalkbrenner è sul palco del Magnolia insieme a Lele Sacchi (venerdì). Mentre la Milano Chamber Orchestra suona un repertorio eclettico e fantasioso al Castello Sforzesco (venerdì).

Serate

Alla Balera dell'Ortica triplo appuntamento: venerdì e sabato si balla valzer, mazurca e foxtrot, domenica Boogie Woogie e non solo. A Base torna Atomic Bar Summer Edition, tra indie e dance (venerdì e sabato). Al Carroponte ci si muove al ritmo di Reggae Summer Fest (sabato). Al Papaya viene proposta la nota serata Zarro Night (sabato). E allo Spirit de Milan si ballano brani swing e jazz suonati dal vivo (sabato).