Cosa fare a Milano dal 25 al 27 gennaio: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dal 25 al 27 gennaio:

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale dedicata alle vittime dell’Olocausto con numerose iniziative per non dimenticare (domenica); Fedez incontra i fan e firma le copie del suo album in Mondadori Megastore (venerdì); il tradizionale appuntamento del Cimento invernale dei Navigli, con la partecipazione di 100 tuffatori (sabato e domenica); Affordable Art Fair, la fiera dedicata ai nuovi trend dell’arte, al Superstudio Più (tutto il week-end).

Concerti e serate

Numerose le serate e i concerti del week-end: il party di Le Cannibale in Santeria, con il talentuoso dj cileno Aguayo (sabato); il gruppo hip hop Das EFX che si esibirà dal vivo presso Arci Biko (venerdì); la dj Aurora Halal al Dude Club (venerdì); Concerto della Memoria presso il Conservatorio Giuseppe Verdi, dedicato alla commemorazione del XIX Giorno della Memoria (domenica); Concerto di Matteo Fedeli alla Fabbrica del Vapore in occasione della Giornata della Memoria (domenica).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: il Cosmotram, un tram su cui potranno salire a bordo i fan di Cosmo e girare la città insieme all’artista (domenica); l’inaugurazione dell’installazione Free in piazza XXIV Maggio, in occasione della Giornata della Memoria (sabato); le visite gratuite al Memoriale della Shoah in occasione della Giornata della Memoria (venerdì e domenica); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le numerose manifestazioni previste: ultimo week-end del Circo Darix Togni con spettacoli acrobatici (tutto il week-end); Stelle e musica al Planetario, con esibizioni musicali dal vivo (venerdì); Homi, il Salone Internazionale degli stili di vita dedicato all’arredamento degli spazi, presso Fiera Milano City (tutto il week-end); Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla realtà virtuale i resti del Titanic nei fondali marini (sabato e domenica); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).