Cosa fare a Milano dal 26 al 28 gennaio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 26 al 28 gennaio?

("Cult Night", da facebook.com/museoscienza)

In evidenza: i concerti, gli spettacoli e le mostre per ricordare le vittime della Shoah, in occasione della Giornata della Memoria (tutto il week-end); Affordable Art Fair, la fiera di arte contemporanea per tutti i budget, al Superstudio Più (tutto il week-end); il ritorno delle visite gratuite al Belvedere di Palazzo Lombardia (domenica); e Cult Night, l'iniziativa che anima il Museo della Scienza con deejay set, tour e cocktail (venerdì).

Eventi gratuiti

Un presidio per liberare piazza d'Armi da cemento e privatizzazione si tiene in via della Rovere (domenica). Il Conservatorio, nel frattempo, offre due concerti a costo zero: Musica Maestri!, con gli insegnanti della Scuola (domenica), e Concerto per il Giorno della Memoria, con la soprano Maria Conte (sabato). Writers Festival, poi, avvicina scrittori e lettori attraverso incontri, spettacoli e mostre, ai Frigoriferi Milanesi (tutto il week-end). Mentre l'esposizione fotografica Polvere di stelle è visitabile a Palazzo Marino (venerdì e sabato).

Concerti

Le note elettroniche dei leggendari Depeche Mode si librano al Mediolanum Forum (sabato e domenica). L'acid jazz degli Incongnito invade il Blue Note (venerdì e sabato). I tocchi dell'arpista Anaïs Gaudermad allietano gli spettatori del Teatro Dal Verme (sabato). Il metalcore scremo di Escape The Fate inonda l'Alcatraz (domenica). E il post-rock strumentale "made in China" di Wang Wen rimbalza tra le pareti del Magnolia (domenica).

Serate

A Base si omaggia la cultura e la musica di 30 anni fa con 80s Never Die (sabato). Al Fabrique si festeggia al suono di hip hop e reggaeton grazie a Mamacita (venerdì). Al Live Music Club diverse band si alternano sul palco per l'iniziativa benefica Rock against Cancer (venerdì). Mentre al Magnolia si ballano le migliori hit degli anni 2000 con The Millennium Bug (sabato).