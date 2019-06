Cosa fare a Milano dal 28 al 30 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 28 al 30 giugno?

Tra gli eventi più interessanti di questo caldissimo week-end: Milano Pride 2019, la mega parata che partirà dalla Stazione Centrale a favore delle minoranze Lgbt (sabato) e i suoi colori proiettati in Duomo sul palazzo di BCG (venerdì e sabato); il concerto di Ligabue a San Siro (venerdì); la Milanesiana, un mese di incontri e di dibattiti diffusi con grandi ospiti tra cui Morgan e Lella Costa (tutto il week-end); il concerto gratis di Emergency con Lo Stato Sociale all’Arena Civica (sabato); l’installazione in piazza XXIV Maggio dedicata al lato oscuro della moda (tutto il week-end); AriAnteo, la rassegna di film all’aperto più importante dell’estate (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Tra le iniziative gastronomiche in città: il Tittoni Food Festival al Parco Tittoni, tra cucina asiatica e grigliate argentine (tutto il week-end); la festa greca a Cologno Monzese con gastronomia tipica locale (tutto il week-end); Summer Green Festival a Cassano Magnago, con più di 500 chili di gnocco fritto (tutto il week-end); RocktoberFest, la festa della birra con numerosi concerti a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end); l’apertura di Toast to Toast, il primo locale specializzato in club sandwich in viale Sarca (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti di questo week-end d’estate: Enrico Nigiotti al Carroponte (sabato); il grande Woody Allen in un concerto al Teatro degli Arcimboldi (venerdì); i Subsonica e Max Gazzè in concerto al Rugby Sound Festival a Legnano (sabato). Tra le serate da non perdere: la Zarro Night al Live Music di Trezzo sull’Adda, tra schiuma party e dance anni ’90 (sabato) e la festa in stabilimento estivo Base con musica all’aperto anni ’80 (sabato).

Gratis

Numerosi gli eventi gratuiti da segnalare: Milano Clown Festival al Carroponte, tra clown, artisti ed acrobati (domenica); il festival di graffiti a Trezzano sul Naviglio (tutto il week-end); la mostra gratuita dedicata a Tex Willer allo Spazio Fumetto (tutto il week-end); il cinema popolare all’aperto al Giambellino (tutto il week-end); Estate sforzesca, oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Ancora: ultimo week-end della mostra fotografica a Cinisello Balsamo di Isabella Minaudo e Loris Varisto (tutto il week-end); sterco bovino e capelli dell'artista indiana Sheela Gowd all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); le visite guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).

Infine: Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end) e l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: ultimo week-end di Contaminafro, il festival delle culture contemporanee alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end); la Bike Night che da Milano arriverà fino al Lago Maggiore (tutto il week-end); l’apertura serale di Villa Necchi Campiglio con musica all’aperto (venerdì); Milano Latin Festival ad Assago, tra musica e gastronomia del Centro e Sud America (tutto il week-end); PoliMi Fest, incontri, cinema all’aperto e dibattiti al Politecnico e al Campus della Bovisa (tutto il week-end); Sormani d’estate, la rassegna letteraria estiva a Palazzo Sormani (tutto il week-end).

Piscine

Per chi ha voglia di farsi un tuffo in città: l'apertura di molte piscine comunali a Milano (tutto il week-end) e i Bagni Misteriosi con orari anche notturni ed aperitivi (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative a teatro e al cinema: il festival del flamenco al Piccolo Teatro (venerdì); il cinema all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: primo weekend della mostra a Palazzo Castiglioni dedicata ai valori inclusivi del pride (tutto il week-end); i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra fotografica di Isabella Minaudo e Loris Varisto al Centro Culturale Pertini (tutto il week-end); la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end); le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra Storie di moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

E poi: Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il week-end).

Bambini

Anche i più piccoli possono divertirsi molto in questo week-end d’estate: le attività estive al museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); i campus estivi all’Idroscalo con giochi, piscine e gonfiabili (tutto il week-end); la terza edizione delle Olimpiadi degli Oratori con gare sportive ed animazione (tutto il week-end); la mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco, dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).