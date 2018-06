Cosa fare a Milano dal 29 giugno al 1° luglio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 29 giugno al 1° luglio?

(Museo di storia naturale)

Tra le iniziative in evidenza di questi giorni: domenicalmuseo, con l'apertura gratuita di moltissimi musei civici; Milano Pride, che sabato porta la città a sfilare per i diritti delle minoranze; Dumpling Nights, di ritorno a East Market Diner con gli squisiti ravioli asiatici (tutto il week-end); e Balla coi nudi, la festa con déshabillé obbligatorio in programma al Macao (sabato).

Mercatini ed eventi gratis

Wunder Mrkt arriva alla Fabbrica Orobia con creazioni originali e collezioni vintage (sabato e domenica); World Market intanto è alla Fabbrica del Vapore con artigianato proveniente da tutto il mondo (tutto il week-end).

A costo zero poi: il concerto I colori dell'estremo Oriente atteso a Palazzo Marino (domenica); la mostra fotografica Ark, a Citylife Shopping District con gli scatti di tantissime specie animali (tutto il week-end); e Run for the Oceans, la corsa per ripulire gli oceani (sabato).

Concerti

Trap e provocazione all'Alcatraz con Young Signorino (sabato); metal al Magnolia con Wolves in the Throne Room (domenica); elettronica al Forum di Assago con Martin Garrix (venerdì); e rap al Magnolia con Noyz Narcos (venerdì).

Serate

Musica, fumetti e cosplay arrivano al Carroponte con Milano Nerd 2018 (sabato e domenica); musica sperimentale e sostenibilità sono protagoniste a Villa Arconati in occasione di Terraforma (tutto il week-end); spine artigianali e street food invadono Mare Culturale Urbano (venerdì e sabato); mentre la musica elettronica fa ballare il pubblico del Magnolia per Astro festival (sabato). Continua, poi, l'aperitivo su ruota panoramica in piazza del Cannone (tutto il week-end).