L'Artigiano in Fiera, musei gratis e festival di cibo: cosa fare a Milano dal 29 novembre al 1 dicembre

Cosa fare a Milano dal 29 novembre al 1 dicembre?

Il primo week-end di dicembre promette grandi sorprese e numerosi eventi, molti dei quali già in clima natalizio. Primo tra tutti l’Artigiano in Fiera, la più grande fiera internazionale dell’artigianato a Rho Fiera (tutto il week-end); l’inaugurazione del Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli, tra la casetta di Babbo Natale, gli Elfi e le attrazioni a tema (sabato e domenica); I Maestri del panettone, due giorni tra degustazioni e laboratori al Museo della Scienza e della Tecnica (sabato e domenica); Musei gratis in città, grazie all’iniziativa “Io vado al Museo” (domenica); Man’s World Taste Experience, manifestazione dedicata all’universo maschile al Superstudio Più (tutto il week-end) e lo speciale camion di Coca Cola all’interno del Coca-Cola Christmas Village (domenica).

Cibo e Vino

Chi ha voglia di pizza non può perdersi il Festival della Gastronomia al Mind, tra sfide tra i migliori pizzaioli e chef d’Italia (sabato e domenica); il Milano Coffee Festival, dedicato al mondo del caffè con tantissimi eventi, incontri e degustazioni gratis (sabato e domenica) e le numerose specialità culinarie tra ovovie e trenini svizzeri alla Terrazza di Via Palestro (tutto il week-end).

Concerti e serate

Concerti dal vivo e serate musicali animeranno il week-end: Antonello Venditti in concerto al Mediolanum Forum, in un tour dedicato ai 40 anni del suo album Sotto il segno dei pesci (sabato); la Prima Diffusa, con oltre 50 concerti gratis dedicati alla Tosca di Puccini e un mega concerto di Patti Smith presso le ex Officine Ansaldo (sabato e domenica).

Gratis

Milano offre numerose mostre ed incontri gratuiti, anche (e soprattutto) in questo week-end: primo week-end della mostra con i gioielli di Van Cleef & Arpels a Palazzo Reale (sabato e domenica); Manifatture Aperte, che permette ai cittadini di scoprire oltre cento luoghi del fare, tra laboratori, atelier e scuole (venerdì e sabato); la mostra da Wow Spazio Fumetto con l’arte di Matteo Guarnaccia e le sue immagini suggestive (tutto il week-end); Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari e la mostra per la strage di piazza Fontana al Carcano (entrambe tutto il week-end).

E poi: la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi (tutto il week-end); la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda e le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano e i segreti del percorso della Ca’ Granda in una visita guidata speciale (entrambi tutto il week-end).

Incontri e Mercatini di Natale

Tra i numerosi incontri e manifestazioni del week-end si fa anche beneficenza, con una raccolta di giocattoli per i bambini ricoverati alla Clinica De Marchi (domenica). Da segnalare anche il Convegno Nazionale sulla malattia di Wilson presso il Westin Palace (sabato).

Tra i mercatini da non perdere: il mercatino di Natale in piazza Portello, con prodotti gastronomici e artigianato e il mercatino all’Opera Cardinal Ferrari, tra vestiti e libri per bambini (entrambi tutto il week-end). Ancora, il mercatino nel Chiostro del Museo Diocesano, con le migliori eccellenze della gastronomia lombarda e laboratori per bambini (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema e a teatro: la nuova rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì): il musical di Pinocchio al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end; uno spettacolo sull’identità femminile al Piccolo (venerdì e sabato); il musical Singin’ in the rain al Teatro Nazionale CheBanca! (tutto il week-end); lo spettacolo il Festival della bellezza al Teatro Fontana (tutto il week-end).

Mostre

Arte antica, moderna, e anche fotografica: ecco le mostre imperdibili a Milano. Primo week-end de L’annunciazione di Filippino Lippi a Palazzo Marino e della macchina volante di Leonardo ricostruita per la prima volta a Milano presso Leonardo3 Museum (entrambe tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e la maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente (tutto il week-end); la mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin e Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon (entrambe tutto il week-end); l’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando e la mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

E poi: le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e la mostra fotografica Confini di umanità in Triennale (entrambe tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end). Si continua con la mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore e con le opere più importanti di Canova alla Gam (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); l’esposizione “con” Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (entrambe tutto il week-end).

Bambini

E per i più piccoli? Uno speciale tram di Natale per Klaus, il primo film d’animazione di Netflix (domenica); la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (entrambe tutto il week-end).