Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 29 settembre al 1° ottobre?

(Cacciallafesta)

Tra gli appuntamenti più interessanti di questo fine-settimana: OktoBeer, l'Oktoberfest milanese, al Carroponte con sei storiche birrerie di Monaco (tutto il week-end); le aperture straordinarie gratuite del Grattacielo Pirelli (domenica, con scalata al 32° piano) e del Rifugio Antiaereo di piazza Grandi (sabato, con visite guidate); MeetMe Tonight, la Notte dei ricercatori, ai Giardini Indro Montanelli e al Museo della Scienza con laboratori e attività per tutta la famiglia (venerdì e sabato); e Milano Film Festival, di ritorno con film, anteprime e spettacoli (tutto il week-end).

Sagre, mercatini e manifestazioni

A Carpiano (MI), con la Festa del riso, degustazione di risotti e piatti speciali (sabato e domenica). A Senago (MI), con la Sagra del porcino, menù a tema.

Fiori e sapori d'autunno torna a portare sul Naviglio Grande piante, bouquet e prodotti culinari stagionali (domenica). A San Donato (MI) intanto si provano le cucine internazionali di Hop Hop Street Food (tutto il week-end)

Miveg, il festival dedicato agli animali e alla scelta vegan, arriva alla Fabbrica Borroni di Bollate (MI) (sabato e domenica). Cacciallafesta propone una caccia al tesoro per scoprire i tesori di Milano, con party finale in una location segreta (domenica). Astronomia in piazza Duomo mette a disposizione alcuni telescopi per osservare il Sole, la Luna e Saturno (sabato, gratis).

Concerti e serate

La Bovisa New Orleans Jazz Band si esibisce all'Auditorium Di Vittorio per festeggiare gli 80 anni del trombonista Luciano Invernizzi (sabato). The Kolors è sul palco di Experience con l'ultima tappa del tour estivo 2017 (sabato). E Beth Ditto, ex frontwoman dei Gossip, presenta il suo primo lavoro da solista al Fabrique (sabato). A Palazzo Marino poi, un prezioso e antico violino viene suonato in un concerto gratuito (domenica)

Le Cannibale organizza l'ultima festa gratuita dell'estate all'Ex Scalo di Porta Genova (sabato). Al Bellezza invece si ballano i brani più significativi di qualche decennio fa con Discoteca anni '70 e '80.