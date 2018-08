Cosa fare a Milano dal 3 al 5 agosto

Cosa fare a Milano nel week-end dal 3 al 5 agosto:

(Birra in villa, a Villa Arconati-FAR)

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: Birra in villa a Villa Arconati-FAR per gustare diverse birre artigianali sotto le stelle (venerdì); Domenica al museo con tanti musei gratis aperti al pubblico; Mood giapponese presso il Cinema Spazio Oberdan, per scoprire il fascino della cultura nipponica (venerdì e sabato).

Concerti e serate

Diverse le serate da segnalare: Mingo’s Swing Band allo Spirit de Milan per una serata a ritmo di swing (sabato); Milano Latin Festival ad Assago con il sound latino-americano (tutto il week-end); Festa di chiusura estiva della birreria Colibrì con birre a tre euro tutta la notte (venerdì).

Gratis

Da segnalare come eventi gratuiti: Vacanze a Milano in piazza del Cannone tra balli, spettacoli e animazione all’aperto (tutto il week-end); le mostre Arte come rivelazione alle Galleria d’Italia (tutto il week-end) e Franco Toselli e gli artisti di “portofranco” in Triennale (tutto il week-end); Al cinema senza pagare, iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 16 e i 19 anni che potranno entrare gratis in alcuni cinema della città (tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Proseguono le numerose iniziative all’aperto di Estate Sforzesca (tutto il week-end); la salita sulle Terrazze del Duomo con gli orari estivi prolungati fino alle ore 20 (tutto il week-end); visite notturne alla Cripta di San Sepolcro attraverso un emozionante percorso multimediale (tutto il week-end).