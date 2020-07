Festival di musica, Drive-in e riaperture di musei: cosa fare (anche gratis) a Milano dal 3 al 5 luglio

Cosa fare a Milano dal 3 al 5 luglio?

Il primo week-end di luglio a Milano promette numerosi appuntamenti imperdibili, perfetti per vivere la città tra musica, teatro e arte. Tra gli eventi da non perdere: Stabilimento Base 2020, il programma estivo di Base con musica, cinema e teatro all’aperto (tutto il week-end); Polimifest 2020, il festival gratuito al Politecnico con incontri di grandi musicisti come Elio e Giovanni Allevi (tutto il week-end); AriAnteo, la rassegna di film estivi nei luoghi simbolo di Milano come Palazzo Reale, con una rassegna dedicata anche ai film vincitori del David di Donatello (tutto il week-end); la riapertura del PAC con proiezioni e film all’aperto (tutto il week-end).

Concerti e serate

Balli tipici, dj set e concerti all’aperto assicurano un week-end all’insegna del divertimento: una serata dedicata alla taranta salentina al Castello Sforzesco all'interno di Estate Sforzesca, il festival con oltre 80 appuntamenti di musica e teatro (tutto il week-end); il programma estivo di Mare Culturale Urbano tra concerti e dj set su uno speciale lungomare in città (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra gli appuntamenti al cinema e al teatro: ultimo week-end del Drive-In, il cinema all’aperto con 80 posti per le auto e 30 per chi arriva in bici, per sentirsi in un vero film americano (tutto il weekend) e l’omaggio a Fellini e a Sordi con I Vitelloni e altri capolavori italiani (tutto il week-end).

Incontri e Manifestazioni

Tra gli appuntamenti estivi non mancano spettacoli, musica e arte: Lido Bam, il nuovo progetto estivo con sdraio e spazi per i bambini all’aperto, tra i grattacieli di Milano (tutto il week-end); “Chiostro d’Estate”, l’iniziativa del Museo Diocesano con un aperitivo e due mostre su Gauguin e Inge Morath (tutto il week-end); le visite al Giardino della Meraviglie di Villa Arconati-FAR tra storia, arte e natura (domenica).

Ancora: il programma estivo dei Bagni Misteriosi e del Teatro Franco Parenti, con performance di danza, musica e teatro (tutto il week-end); le visite guidate alle Terrazze del Duomo in totale sicurezza, per ammirare i panorami estivi di Milano dall’alto (tutto il weekend); il noleggio delle biciclette da Base per scoprire percorsi inesplorati lungo il Naviglio, grazie all’app gratuita Arda (tutto il week-end).

Gratis

Chi l’ha detto che gli eventi belli costano? Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti gratis del week-end: le due mostre gratuite di Cerith Wyn Evans, ...the Illuminating Gas, e di Trisha Baga, The eye, the eye and the ear da Pirelli Hangar Bicocca (tutto il week-end); la mostra fotografica di Roberto Cotroneo dedicata al pubblico delle mostre, a Palazzo Reale (tutto il week-end) e i tour virtuali alla Galleria Campari di Sesto San Giovanni in un viaggio evocativo nello spazio e nel tempo (tutto il week-end).

Mostre

Riaperture di musei e mostre di arte antica e moderna animano il week-end a Milano: la riapertura dell’Acquario Civico con una mostra dedicata ai paesaggi acquatici (tutto il week-end); primo week-end della mostra immersiva dedicata ai Gladiatori al Centro di Arese (tutto il week-end); la mostra dedicata al grande maestro francese Georges De La Tour e la mostra su Tutankhamon, entrambe a Palazzo Reale (tutto il week-end).

Ancora: le due mostre dedicate all’arte cinese, tra porcellane antiche e dipinti colorati, alla Fondazione Prada (tutto il week-end); le opere di Chagall, Gaugin e Matisse al Museo Diocesano dedicate ai temi della passione, del sacrificio e della speranza (tutto il week-end); la ricostruzione della macchina volante di Leonardo Da Vinci presso Leonardo3 Museum (sabato e domenica).

Infine: la riapertura del Ma*Ga di Gallarate con una speciale mostra su Calvino e La giungla in città, la mostra dell’artista indiano Bhajju Shyam da Après Coup (entrambe tutto il week-end).

Bambini

Tra le proposte per i bambini in città: le visite al Duomo di Milano tra giochi, curiosità ed aneddoti (domenica); il centro estivo al Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo, tra laboratori e attività ricreative (tutto il week-end) e i campus estivi al Quanta Club, tra piscina, campi da calcio e beach volley (tutto il week-end).