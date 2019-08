Cosa fare a Milano dal 30 agosto al 1° settembre: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 30 agosto al 1° settembre?

Tra gli eventi più interessanti dell'ultimo week-end di agosto: Musei gratis, l’iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei civici della città (tutto il week-end); il concerto gratuito di Fiorella Mannoia e Paola Turci alla Casa Emergency in omaggio a Teresa Sarti Strada (domenica); la Festa dell’Unità tra incontri, dibattiti e concerti (tutto il week-end); Elio Germano presenta "Segnale d'allarme" con la realtà aumentata al Cinemino (domenica); le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end).

Concerti e serate

Chi è rientrato in città e vuole godersi una serata di musica ha l'imbarazzo della scelta: Florence + The Machine e Twenty One Pilots in concerto per Milano Rocks 2019 all’ex Area Expo (venerdì e sabato); Party.Amo, una festa dedicata agli anni novanta all’Alcatraz (sabato); Holi Festival, la festa dei colori al Carroponte (sabato); un pomeriggio e una serata di musica elettronica al Magnolia, tra dj set e picnic all’aperto (domenica).

Gratis

Numerosi anche gli eventi gratuiti in città: l’apertura straordinaria dell’Orto Botanico di Brera (domenica); la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end); la mostra dedicata a Ugo Nespolo a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra con sterco bovino all’Hangar Bicocca (tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Gli ultimi giorni di agosto regalano numerosi incontri in città: Il Tempo delle Donne, manifestazione organizzata dal Corriere della Sera e La27esimaOra (domenica); la sagra dei pizzoccheri e della cotoletta a Nerviano (domenica) e la Sagra del Pesce a Paderno Dugnano (tutto il week-end); la visita alla Cripta di San Sepolcro con cena nell’antico foro romano (tutto il week-end); Beyond the Castle, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).

Piscine

Per chi cerca ancora l’estate pur essendo rientrato in città: l'apertura di molte piscine comunali a Milano (tutto il week-end) e i Bagni Misteriosi con orari anche notturni ed aperitivi (tutto il week-end).

Cinema

Tra le iniziative al cinema: la rassegna cinematografica dedicata ai Preraffaelliti al Mic – Museo Interattivo del Cinema (tutto il week-end); Barrio’s Impact Film festival, un festival con proiezioni e dibattiti al Barrio’s (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: ultimo week-end di Broken Nature, mostra dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di Magnum al Museo Diocesano con le foto dei grandi maestri tra cui Robert Capa ed Henry Cartier-Bresson (tutto il week-end); la mostra dedicata a Batman al Museo della Scienza e della Tecnologia con pagine, vignette e copertine dedicate al grande personaggio (tutto il week-end); la mostra dedicata al fumetto di Alan Ford da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end).

Ancora: la mostra dedicata a Batman al Museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); la mostra alla Gam dedicata ai quadri del pittore Andrea Ventura (tutto il week-end); la mostra dedicata all’architetto Nanda Vigo a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end).

Bambini

Per i più piccoli il rientro in città promette grandi sorprese: le attività estive al museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); il villaggio virtuale al Centro di Arese con immersioni nella realtà virtuale (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

Credit immagine