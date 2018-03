Cosa fare a Milano per il ponte di Pasqua e Pasquetta 2018

Cosa fare a Milano dal 30 marzo all'1 aprile?

Tra gli eventi più interessanti del ponte di Pasqua e Pasquetta: l'apertura straordinaria di molti musei e luoghi di cultura durante le festività (domenica e lunedì); l'ingresso gratuito in molti sedi espositive, per #domenicalmuseo; e, con qualche giorno di anticipo, il grande concerto in Duomo, con musiche di Bach, a ingresso libero (mercoledì). A breve una selezione delle migliori attività, tra mercatini, spettacoli, mostre e iniziative per i più piccoli.