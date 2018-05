Cosa fare a Milano dal 4 al 6 maggio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 4 al 6 maggio?

Sul podio delle iniziative di questi giorni: #domenicalmuseo, la manifestazione ministeriale che apre gratuitamente tantissimi musei della città; Open House Milano 2018, l'evento che rende accessibili a costo zero molti prestigiosi edifici milanesi (sabato e domenica), offrendo anche visite guidate (in evidenza quella all'ossario di San Bernardino); e Carbonara Festival, la quattro giorni consacrata al piatto tipico laziale, in piazza Città di Lombardia (tutto il week-end).

Gastronomia

La Sagra dell'Asparago Rosa è a Mezzago (MB) con degustazioni, attività per bambini e menù ad hoc (tutto il week-end); Cantar Di Maggio arriva a Senago con musica e ottimi piatti (tutto il week-end); mentre Carrogrill, tutto alla brace anima il Carroponte con specialità BBQ, concerti e una selezione di birre (tutto il week-end).

Mercatini

Il Naviglio Grande si riempe di tele, fotografie e sculture grazie a Arte sul Naviglio Grande (domenica); Lambrate accoglie nuovamente moto e auto vintage, ma anche dischi e poster, per East Market Garage (domenica); via Washington invece viene invasa dall'artigianato etnico e artistico di Arte e mestieri (domenica).

Gratis

Skate and Surf Film Festival propone proiezioni, musica e contest a Base (tutto il week-end); una festa in piazza Stuparich celebra i cinque anni dello Spazio di Mutuo Soccorso, tra musica e animazione (tutto il week-end); e il primo torneo di scacchi cittadino viene disputato al Castello Sforzesco (domenica).

Manifestazioni

Villa Arconati festeggia la riapertura per la bella stagione con una cena ottocentesca (sabato); il Forum di Assago (MI) accoglie i 450 atleti partecipanti ai Campionati italiani di ginnastica artistica (venerdì e sabato); il Parco delle Esposizioni di Novegro intanto ospita Vinile Expo, con un'ampia raccolta di dischi da collezione (sabato e domenica), e Brocantage, la fiera di antiquariato e curiosità (tutto il week-end).

Concerti e serate

Le melodie funk, elettroniche e soul di Human Element rimbalzano tra le pareti del Blue Note (sabato); lo "space rock" di God Is An Astronaut è protagonista al Fabrique (sabato); mentre lo ska dei Matrioska fa ballare il pubblico dell'Alcatraz (sabato).

Back to 80s propone i brani più iconici di 30 anni fa al Magnolia (venerdì); Notti tarantate omaggia ritmi e danze del Sud sul Naviglio Grande (tutto il week-end); e 18 Years Party presenta un dj set fino all'alba per festeggiare la maggiore età del Ragoo (venerdì).