Festival, amici a quattro zampe e musei gratis: cosa fare a Milano dal 4 al 6 ottobre

Cosa fare a Milano dal 4 al 6 ottobre?

Cinema, musica e fiere animano il primo week-end di ottobre: Milano Film Festival, l’iniziativa diffusa dedicata ai film d’autore, tra proiezioni e dibattiti (tutto il week-end); Quattro zampe in fiera, l’evento dedicato agli amici a quattro zampe al Parco Esposizioni Novegro (tutto il week-end); Musei gratis in città, con le aperture straordinarie della Pinacoteca e del Cenacolo (domenica); Milano Wine Week, una settimana con incontri e degustazioni dedicati al vino (domenica); Pets and The City, la fiera dedicata agli amici cani e gatti presso Fiera Milano, tra accessori, arredamento e prodotti per la pulizia (tutto il week-end).

Cibo e vino

Il week-end profuma di buon cibo, soprattutto di riso: la sagra del riso a Muggiano, con spettacoli e laboratori per bambini (sabato); la festa del riso anche a Carpiano, tra bancarelle e trattori d’epoca (sabato e domenica); gli hamburger gratis dello chef Marco Da Padova in uno show-cooking da Scavolini (sabato).

E poi: la sagra del gorgonzola a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end) e l’Oktoberfest in Darsena, tra fusti di birra, bretzel e wurtsel di ogni tipo (entrambe tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate del week-end: un concerto al buio al Conservatorio Verdi, dedicato alle persone non vedenti e promosso da CBM Italia Onlus (domenica) e un dj set di musica elettronica ai Magazzini Generali (venerdì).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti in città: il festival dedicato al social walking, il viaggio lento e condiviso, al Parco Nord (sabato e domenica); Levante incontra i fan e firma le copie del suo album in Mondadori (venerdì); un mercatino solidale con vestiti e accessori presso l’opera Cardinal Ferrari Onlus (sabato e domenica); una mostra mercato con le piante d’autunno a Paderno Dugnano (tutto il week-end); la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi e la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (entrambe tutto il week-end); la mostra dedicata ad Alda Merini (tutto il week-end).

E ancora: le visite gratuite al grattacielo Unicredit Tower e alla Torre Diamante (entrambe venerdì); l’apertura straordinaria del Pirellone in occasione della festa dei nonni (domenica).

Manifestazioni e Incontri

Il week-end promette grandi emozioni per gli sportivi, con il torneo di Padel della “Fip Star Italia” (tutto il week-end) e la maratona di beneficenza PittaRosso Pink Parade per la lotta contro il cancro (domenica), senza dimenticare Sneakerness, la fiera delle sneakers rare alla Fabbrica Orobia (sabato e domenica).

Gli amanti del design non potranno invece rinunciare ai Brera Design Days, una settimana di mostre ed incontri dedicati al design (tutto il week-end). Infine, chi ama gli amici a quattro zampe potrà ammirare l’installazione gratuita di Purina in Via Dante in occasione della Milano Pet Week, la settimana dedicata agli amici cani e gatti (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema e a teatro: l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end); Corteo, spettacolo del Cirque du Soleil al Mediolanum Forum (tutto il week-end); il festival di danza contemporanea al Teatro Elfo Puccini (tutto il week-end).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le nuove mostre da non perdere: primo week-end delle due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end), di Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon, e di Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end). Primo week-end anche per la mostra di De Pisis al Museo del Novecento e per la mostra dedicata ai 50 anni dall’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

Ancora: i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di Magnum al Museo Diocesano con le foto dei grandi maestri tra cui Robert Capa ed Henry Cartier-Bresson (tutto il week-end); Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end).

Bambini

Per i più piccoli la città promette grandi sorprese: la magia di Frozen e di Star Wars al Centro di Arese (tutto il week-end); la scoperta i Nemo e del mare al Museo di Storia Naturale (domenica); il Festivalino con una rassegna di cartoni animati al Cinema Odeon (tutto il week-end).

Infine: il cantiere didattico al bosco Wwf di Vanzago (tutto il week-end) e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).