Cosa fare a Milano il week-end dell'Epifania?

(La Cena in Emmanus di Caravaggio alla Pinacoteca di Brera, da pinacotecabrera.org)

Tra gli imperdibili di questi giorni: #domenicalmuseo, l'iniziativa che apre gratuitamente dodici strutture espositive della città; la Festa della Befana, che in Porta Romana offre dolci e intrattenimento ad adulti e bambini (sabato); l'apertura straordinaria di musei e mostre per l'Epifania (sabato); e Befana On Ice, la giornata di pattinaggio in programma al Mediolanum Forum (sabato).

Mercatini

Aprono per l'ultimo fine settimana: il Banco di Garabombo, a Pagano con prodotti equo solidali; e il Mercatino di Natale in Duomo, attorno alla Cattedrale con idee regalo, gastronomia e artigianato.

Concerti e serate

Al Blue Note Fabrizio Bosso e il suo Quartet presentano il loro nuovo disco Merry Christmas Baby (sabato). Mentre al Magnolia si balla e ci si scalda bevendo vino aromatizzato per La notte del vin brulé (domenica).

Mostre

Sono visitabili per gli ultimi giorni: Egitto, che al Mudec racconta la vita del Faraone Amenofi II (tutto il week-end); l'imponente presepe di Città di Castello, esposto a Palazzo Marino (venerdì e sabato); e Supermostra, l'esposizione che al The Mall celebra i 60 anni di Esselunga (venerdì e sabato)

Bambini

(Cerbiatto all'Oasi di Vanzago, da boscowwfdivanzago.it)

All'Oasi di Vanzago, WWF invita tutte le famiglie a una passeggiata per la Befana (sabato). Al Museo della Scienza sono in programma laboratori e visite guidate (tutto il week-end). Mentre Vola al MIC proietta diversi film animati con protagonisti dei simpatici pennuti (tutto il week-end). Ultimi giorni, poi, per fare visita a: la Casa di Babbonatale di luci di Melegnano; e il Villaggio delle Meraviglie dei Giardini Indro Montanelli.

Teatro e cinema

Petit Cabaret 1924 prosegue alla Fabbrica del Vapore, tra circo e danza contemporanea (tutto il week-end). Hansel e Gretel con le marionette intanto va in scena al Piccolo (tutto il week-end). E Life in Four Elements, documentario in cui i quattro elementi naturali sono protagonisti , viene proiettato allo Spazio Oberdan.