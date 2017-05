Cosa fare a Milano dal 5 al 7 maggio 2017?

In evidenza: l'apertura gratuita domenicale dei musei; Pixel, il picnic di Parco Sempione lungo un chilometro; Streeat Food, il festival del cibo di strada in piazza Leonardo; le diverse iniziative di Milano Food City, il "Fuorisalone gastronomico"; e infine, lo Star Wars Day, allo Spazio Fumetto con parate in costume, Lego e battaglie laser. Per voi una selezione delle migliori iniziative di questi giorni: