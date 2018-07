Cosa fare a Milano dal 6 all'8 luglio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 6 all'8 luglio:

(Un concerto al Magnolia)

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: Plastic Is Not Fantastic, aperitivo senza plastica organizzato da Greenpeace per riflettere sul tema dell’inquinamento (venerdì); Fuoribrera, un ciclo di mostre ideate per aprire l’Accademia di Belle Arti alla città di Milano, in chiusura (venerdì); Cinemalteatro, format d'intrattenimento teatrale all'Elfo Puccini a forte coinvolgimento del pubblico (venerdì); London Calling - UK Party per una serata all’insegna della musica al Carroponte (sabato); Pezzi da 90, con il sound 90' al Magnolia (sabato).

Concerti e serate

Tra i concerti importanti di questo week-end: Unaltrofestival, che porterà al Magnolia il sound di James Bay, cantante e chitarrista inglese al suo secondo album, Wild Love; Sounds Of #Chiaravalley che farà scoprire le note di blues di Watermelon Slim sotto il progetto #NuoviPaesaggiCulturali; Swing Night w/ Jazz Lag Orchestra, vibrazioni soffuse di jazz e swing al Carroponte.

Numerose le serate da segnalare: Silent Disco riempirà di magia Villa Arconati con una grande festa silenziosa all'aperto, con musica in cuffia; Tijuana - Old Mexico Party al Magnolia farà sognare posti lontani grazie alla tequila, ai tacos e al guacamole; il Milano Latin Festival proseguirà tra musica e gastronomia tipiche della realtà latinoamericana.

Manifestazioni e Mercatini

Il torneo di calcio balilla in città vedrà sfidarsi adulti e ragazzi alla Cascina Merlata; Vecchi libri in piazza Diaz porterà più di cento espositori di libri antichi ed edizioni pregiate; Birra in villa animerà la splendida cornice di Villa Arconati con birre artigianali e specialità gastronomiche; Playground Milano League coinvolgerà diversi campetti della città con una serie di eventi sportivi e di street-art; con Everest-VR sarà invece possibile scalare le vette più alte grazie alla realtà aumentata.

Gratis

Da segnalare come eventi gratuiti: Arte come rivelazione alle Gallerie d'Italia; e l'apertura straordinaria della Certosa di Milano.