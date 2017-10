Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dal 6 all'8 ottobre?

("In the Name of Africa", in piazza Duomo)

Da non perdere questo fine-settimana: ChePizza!, la manifestazione gastronomica che propone degustazioni gourmet in compagnia dei migliori pizzaioli d'Italia, al Palazzo del Ghiaccio (sabato e domenica); CarroWine, la due giorni consacrata al vino e alle eccellenze culinarie regionali, al Carroponte (sabato e domenica); In the Name of Africa, l'appuntamento solidale di pixel art che vede comparire un'ape gigante in piazza Duomo (sabato); Maratona Manzoni, la tradizionale lettura collettiva dei Promessi Sposi, tra cortili, giardini e auditorium (domenica).

Sagre, mercatini e manifestazioni

A Senago (MI) si celebra l'autunno con la Sagra dei pizzoccheri e della Cassoeula (tutto il week-end). A Morbegno (SO) Le cantine tornano a proporre degustazioni di Sforzato, Grumello e Inferno, accompagnate da bisciola e bitto (tutto il week-end). A Lachiarella (MI) intanto, con il Palio dell'oca, prosegue la sfida tra i sette cantoni della cittadina (tutto il week-end).

Mi porti a Lambrate? anima il Joy con mercatino, street food e musica (sabato). A Garibaldi torna ad aprire il Temporary Shop del panettone, con le creazioni artigianali di 25 pasticceri (tutto il week-end). Mentre Vecchi libri in piazza Diaz invade il centro con libri antichi, di seconda mano, rari e pregiati (domenica).

Con Deejay Ten si corre da piazza Duomo per 5 o 10 km su tracciato chiuso al traffico (domenica). Bottiglie aperte intanto arriva al Palazzo delle Stelline con tasting ed incontri (domenica).

Concerti e serate

Venerdì si inizia con: il concerto del cantautore colombiano Maluma, al PalaYamamay di Busto Arsizio (VA); e il live di Colombre, ex voce e chitarra dei Chewingum, al Rocket. Sabato si prosegue con: La La Land in Concert, al Teatro Arcimboldi con proiezione del film Premio Oscar e musica dal vivo in sincrono; e l'esibizione Cordoba e i suoi cortili, dedicata alla cultura della città spagnola, all'Auditorium di Milano.

Subculture arriva al Magnolia con una serata di musica che omaggia le subculture inglesi (venerdì). Mentre Aperitivo in vigna torna a proporre l'happy hour sui tetti della Galleria (tutto il week-end).