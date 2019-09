Festival di cibo e gare di nuoto nel Naviglio: cosa fare a Milano dal 6 all'8 settembre

Cosa fare a Milano dal 6 all’8 settembre?

Settembre fa rima con eventi, e il week-end in arrivo mantiene le promesse. Tra gli appuntamenti imperdibili: la Gran Fondo del Naviglio Grande, la storica gara di nuoto che si snoda in tre percorsi differenti per culminare in Darsena (sabato); il villaggio della Ferrari in centro, dove si potranno vivere le emozioni di guida mettendosi alla prova con i simulatori Ferrari (tutto il week-end); Mito, il festival di musica classica con numerosi appuntamenti diffusi in città (tutto il week-end); la Festa dell’Unità tra incontri, dibattiti e concerti (tutto il week-end).

Cibo e vino

Cibo e birra buona, buonissima, per questo week-end di settembre: tornano gli appuntamenti di Birra in Villa a Villa Arconati-FAR, dedicati alla birra artigianale e questa volta anche ad uno spettacolo teatrale (venerdì); a Cologno Monzese arriva l’Hop Hop Street Food, una tre giorni con cibo di strada proveniente da tutto il mondo (tutto il week-end); la Sagra del Pesce, invece, riempirà di sapori di terra e di mare la cittadina di Paderno Dugnano (tutto il week-end). Infine, a Gudo Visconti, una sfida tra i mangiatori di anguria catturerà l’attenzione del pubblico sabato pomeriggio.

Concerti e serate

Anche chi ha voglia di musica non resterà deluso questo week-end: le Notti Tarantate faranno ballare fino a tarda notte alla Bocciofila Martesana (venerdì e sabato); i Canova in concerto al Magnolia regaleranno emozioni (sabato); il concerto di Piotta sorprenderà il pubblico alla Festa dell’Unità (sabato) mentre il concerto di Emis Killa animerà la domenica del Carroponte.

Gratis

Tra gli eventi gratuiti in città: il concerto gratuito della Filarmonica della Scala alla Biblioteca degli Alberi (domenica); la mostra mercato del peperoncino in Piazza Portello (sabato e domenica); la festa patronale di Senago, tra fiori, bancarelle e silent disco (tutto il week-end). Ancora: la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa (tutto il week-end); la mostra dedicata a Ugo Nespolo a Palazzo Reale (tutto il week-end); la mostra con sterco bovino all’Hangar Bicocca (tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Milano promette numerosi incontri questo week-end: Il tempo delle donne, manifestazione organizzata dal Corriere della Sera e La27esimaOra (domenica); il festival della birra artigianale all’Ippodromo di San Siro (sabato e domenica); gli appuntamenti estivi all’Idroscalo tra campionati di canoa e street food (tutto il week-end).

Cinema

Tra le iniziative al cinema: la rassegna dedicata ai film di Pedro Almodovar al Mic – Museo del Cinema e, ancora al Mic, la rassegna cinematografica dedicata ai Preraffaelliti (entrambe tutto il week-end); Barrio’s Impact Film festival, un festival con proiezioni e dibattiti al Barrio’s (tutto il week-end); l’emozione del cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica); il cinema sui tetti della Galleria (tutto il week-end) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: la mostra di Lucio Fontana dedicata a Leonardo al Museo del Novecento (tutto il week-end); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: ultimo week-end della mostra alla Gam dedicata ai quadri del pittore Andrea Ventura e della mostra di Roy Lichtenstein al Mudec (entrambe tutto il week-end); ultimo week-end anche della mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (tutto il week-end); la mostra di Batman al Museo della Scienza e della Tecnologia, giunta al suo ultimo week-end, in cui sarà possibile vestire i panni del supereroe grazie alla realtà virtuale (sabato e domenica); i Preraffaelliti a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di Magnum al Museo Diocesano con le foto dei grandi maestri tra cui Robert Capa ed Henry Cartier-Bresson (tutto il week-end); la mostra dedicata al fumetto di Alan Ford da Wow Spazio Fumetto (tutto il week-end).

Ancora: le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end); la mostra dedicata all’architetto Nanda Vigo a Palazzo Reale (tutto il week-end); Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end).

Bambini

Per i più piccoli il rientro in città promette grandi sorprese: le attività estive al museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end); il villaggio virtuale al Centro di Arese con immersioni nella realtà virtuale (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).