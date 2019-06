Cosa fare a Milano dal 7 al 9 giugno: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano dal 7 al 9 giugno?

Tra gli eventi più interessanti del week-end: Estate Sforzesca, oltre 80 appuntamenti di musica, danza e teatro al Castello Sforzesco (tutto il week-end); le Lusiroeule, passeggiate per scoprire le lucciole al Parco delle Cave (sabato); ZuArt Day, il festival di writing in Martesana per riqualificare il territorio (tutto il week-end); la festa del Giappone al Magnolia, tra sakè, manga e videogiochi (domenica); il Sabato di Lambrate, tra mercatini vintage ed ottimo street food (sabato); Leonardo da Vinci in 3D alla Fabbrica del Vapore, tra ologrammi e realtà aumentata (tutto il week-end); l’apertura estiva dei Bagni Misteriosi con orari notturni ed aperitivi (tutto il week-end).

Cibo e Vino

Tra le iniziative gastronomiche in città: Birreficenza, il festival della birra a Trezzano, che fa rima con beneficenza (venerdì e sabato); il percorso sulle terrazze del Duomo con la possibilità di gustare un aperitivo sotto le stelle (sabato); i prodotti gastronomici della Svizzera nel cuore di Brera (sabato e domenica); la sagra del pesce a Vizzolo Predabissi (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tra i concerti e le serate di questo nuovo week-end: la serata fluo del Club Haus al Quantic, per ballare tutta la notte (venerdì); l’artista Eric Nam in Santeria Social Club (sabato); la festa delle scuole al Carroponte (sabato); l’artista Paul Kalkbrenner al Social Music City (domenica); il concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo (domenica). E ancora: la possibilità di organizzare un concerto privato con il cantautore Folco Orselli.

Gratis

Numerosi gli eventi gratuiti del week-end: ultimo week-end della mostra fotografica di Valentina Tamborra, dedicata alla magia del Nord Europa, da Après Coup (tutto il week-end) e della mostra dedicata a Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia, a Palazzo Sormani (tutto il week-end); FotoWeek, la mostra fotografica a Palazzo Reale con una narrazione visiva dagli anni '70 (tutto il week-end); una passeggiata teatrale al Cimitero Monumentale (domenica); uno spettacolo contro la violenza sulle donne alla Società Umanitaria (sabato); la mostra con sterco bovino e capelli dell'artista indiana Sheela Gowd all’Hangar Bicocca (tutto il week-end); PhotoWeek, mostra fotografica dedicata alla musica a Palazzo Reale (tutto il week-end); le visite guidate alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra a cielo aperto in corso Vittorio Emanuele (tutto il week-end); la mostra di Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca, dedicata alla città di Milano (tutto il week-end) e la bellissima mostra di Carlos Amorales alla Fondazione Pini, con centinaia di farfalle nere (tutto il week-end).

Infine, le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato); l’aperitivo gratuito sui tetti della Galleria incluso nel biglietto d’ingresso al percorso panoramico (sabato).

Manifestazioni

Tra le manifestazioni e gli incontri in città: All you need is pop, la festa di Radio Popolare all’Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini (tutto il week-end); il festival dell’amore in Triennale, tra maratone notturne di film e la possibilità di dormire nel museo (tutto il week-end); l'apertura di molte piscine comunali (tutto il week-end); Milano da leggere, con numerosi fumetti sparsi in città da scaricare attraverso un QR Code (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative a teatro: ultimo week-end de “La gioia”, lo spettacolo pieno di fiori al Piccolo Teatro (tutto il week-end); Fringe, il festival di teatro con 6 spettacoli gratis a Nolo (tutto il week-end); lo spettacolo di Riccardo Pippa con i volti di cartapesta al Franco Parenti (tutto il week-end) e lo spettacolo gratuito di stand up comedy alla Salumeria del Design (tutto il week-end). Infine, lo spettacolo di Romeo e Giulietta in Via Padova, in cui recitano gli abitanti del quartiere, all’interno del Fringe Festival (sabato e domenica).

Tra le proposte al cinema: primo week-end del cinema all’aperto presso Il Centro di Arese (tutto il week-end); il cinema Drive-In all’Idroscalo (sabato e domenica) e il Cinema Bianchini in un giardino segreto con percorsi dedicati ai grandi capolavori (domenica).

Mostre

Tra le mostre dedicate al grande genio di Leonardo da Vinci per il V centenario della sua morte: L’ultima cena dopo Leonardo presso la Fondazione Stelline (tutto il week-end); ultime date di Leonardo & Warhol, un’immersione multimediale dedicata ai due grandi artisti alla Cripta di San Sepolcro (tutto il week-end); la mostra con le macchine disegnate da Leonardo a Palazzo Reale (tutto il week-end); le creature straordinarie di Theo Jansen, definito il “Leonardo contemporaneo”, al Museo della Scienza e della Tecnologia (tutto il week-end). Da non dimenticare: Leonardo da Vinci Parade che celebra le opere e i disegni di Leonardo in vista del V centenario della sua morte (1519-2019) al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (tutto il week-end) e la mostra dedicata al volo progettato da Leonardo, a Palazzo dell’Aeronautica (tutto il week-end).

Tra le altre mostre da non perdere: primo week-end della mostra del fotografo Roger Ballen alla Galleria Carla Sozzani (domenica) e della mostra al Mudec dedicata ad Israele e alla Palestina (tutto il week-end); la mostra fotografica dei senzatetto di Milano alle Galleria d’Italia (tutto il week-end); la mostra dedicata al Perù al Mudec (tutto il week-end);le foto mimetiche dell’artista cinese Liu Bolin al Mudec (tutto il week-end) e primo week-end della mostra Storie di moda alla Galleria Campari a Sesto San Giovanni (tutto il week-end); primo week-end anche per Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end); Roy Lichtenstein al Mudec (tutto il week-end); la casa stregata in Fondazione Prada, un’installazione multimediale dell’artista Lizzie Ficth (tutto il week-end); la personale di Renata Boero al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino al Pac (tutto il week-end); la mostra dedicata a Marinella Pirelli al Museo del Novecento (tutto il week-end); Broken Nature, dedicata al legame tra uomo e natura in Triennale (tutto il week-end); la mostra fotografica Surrogati. Un amore ideale presso l’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end).

E poi: la mostra di Ingres a Palazzo Reale, dedicata al grande artista francese e, sempre a Palazzo Reale, Il meraviglioso mondo della natura (entrambe tutto il week-end); Capire il cambiamento climatico al Museo di storia naturale (tutto il week-end); Human Rights. La storia dell’Onu alla Casa di Vetro (tutto il week-end).

Bambini

E per i più piccoli? La mostra fotografica Human Dogs al Castello Sforzesco, dedicata ai cani e alle loro famiglie (tutto il week-end); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).

Credit immagine