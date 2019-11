Concerto di Marco Mengoni, Eicma e tantissimo altro: cosa fare a Milano dall'8 al 10 novembre

Cosa fare a Milano dall’8 al 10 novembre?

Se i primi freddi non vi spaventano, ecco tutti gli eventi imperdibili del week-end: il concerto di Marco Mengoni al Mediolanum Forum (tutto il week-end); Eicma, la grande fiera delle moto presso Fiera Milano (tutto il week-end); la presentazione del modello del lanciatore spaziale Vega, alto 30 metri, al Museo della Scienza e della Tecnica (venerdì); If!Italians Festival, iniziativa dedicata alla creatività con grandi ospiti tra cui Enrico Mentana e Linus presso Base (venerdì e sabato); Milano Whisky Festival all’Hotel Marriott, tra distillerie italiane ed internazionali ed ottime degustazioni del celebre distillato (sabato e domenica).

Concerti e serate

Se siete appassionati di musica segnatevi in agenda: gli appuntamenti di JazzMi, il grande evento diffuso in città dedicato alla musica, con i concerti anche a Mare Culturale Urbano (entrambi tutto il week-end); il concerto gratuito de I Pomeriggi Musicali al Teatro dal Verme (domenica); la Festa d’Irlanda a Lambrate tra fiumi di birra e musica dal vivo (venerdì e sabato).

Gratis

Tra gli appuntamenti gratuiti in città c'è solo l'imbarazzo della scelta: gli incontri presso le case milanesi per Bookcity, tra reading e concerti dal vivo (tutto il week-end); la grande festa di chiusura della 132° stagione del galoppo all’Ippodromo (domenica); la mostra fotografica dedicata alle bellezze di Tahiti (tutto il week-end); un incontro da CasciNet dedicato al sonno (domenica).

E poi: Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi e la mostra per la strage di piazza Fontana al Carcano (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa, e la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda (entrambe tutto il week-end); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano (entrambe tutto il week-end).

Manifestazioni e Incontri

Festival, incontri e manifestazioni: scegliete quello più adatto a voi! Si inizia con il Festival Peste! diffuso in città, che affronta il tema della scorrere del tempo tra incontri e performance (tutto il week-end); si continua con i segreti del percorso della Ca’ Granda in una visita guidata speciale (tutto il week-end) e con l'evento presso lo showroom Palazzo Naviglio”, in cui verrà presentata l’opera d’arte “Genius: l'abbraccio” con la partecipazione dell’artista creatore Antonio La Rosa (sabato).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: la nuova rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì) e la rassegna gratuita di film giapponesi da Tenoha (domenica).

Per gli amanti del teatro: il musical Charlie e la Fabbrica di cioccolato alla Fabbrica del Vapore (sabato); Notre Dame de Paris, il famoso spettacolo con le musiche di Cocciante agli Arcimboldi (tutto il week-end); lo spettacolo il Festival della bellezza al Teatro Fontana (tutto il week-end).

Mostre

Fotografia, arte, installazioni: ecco tutte le mostre imperdibili del week-end, con tante novità. Primo week-end della mostra fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando e della mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end); primo week-end anche della Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e della mostra fotografica “Confini di umanità” in Triennale (entrambe tutto il week-end), oltre che delle foto a Palazzo Lombardia dedicate alle storie del carcere (tutto il week-end).

Tra le mostre in corso assolutamente da non perdere: le opere più importanti di Canova alla Gam (tutto il week-end); la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt al Mudec (tutto il week-end); la mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin (tutto il week-end); Tesla Exhibition allo Spazio Ventura e della mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

Non solo: la maxi-mostra dei Lego al museo della Permanente, con set di Lego dedicati a città moderne e monumenti antichi (tutto il week-end); le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon; la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); l’esposizione con Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e, sempre a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

I bambini non si annoieranno di certo in questo week-end: il festival Piccolo Grande Cinema con numerose proiezioni dedicate ai più piccoli (tutto il week-end); il musical per bambini Chi ha paura della paura? al Teatro Wagner (sabato e domenica); Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).