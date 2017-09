Cosa fare questo week-end a Milano

Cosa fare a Milano nel week-end dall'8 al 10 settembre?

(MiTo SettembreMusica, piazza Duomo)

Tra le iniziative più interessanti di questi giorni: MiTo SettembreMusica, di ritorno in città con grandi eventi di piazza gratuiti come La nona dei ragazzi, il concerto della celebre sinfonia di Beethoven (sabato in piazza Duomo), e Open Singing, il coro aperto al pubblico con un repertorio di grandi classici (domenica in piazza Duomo); Gran Fondo del Naviglio, la spettacolare manifestazione di nuoto non agonistico in partenza dalla Darsena (sabato); il doppio concerto di Ligabue, al Mediolanum Forum per il tour Made in Italy (venerdì e sabato); e gli incredibili Campionati Mondiali di nascondino, contesi nella misteriosa Consonno, la "Las Vegas della Brianza" (tutto il week-end).

Gratis

A Bussero (MI) si stendono candide tovaglie per Picnic in bianco, il flashmob conviviale che inneggia all'eleganza (domenica). In Triennale Tempo delle Donne torna a proporre spettacoli e incontri, di cui molti gratuiti, con personaggi come Piero Angela, Ferruccio de Bortoli e Carlo Cracco (tutto il week-end). All'Arco della Pace Abbacup promuove sport, concerti e momenti culinari per combattere il razzismo (tutto il week-end). Per gli amanti delle auto poi, in corso Sempione sfilano in parata 500 Ferrari per celebrare il 50° del cavallino rampante (venerdì).

Sagre

Con la Sagra della patata a Vimercate (MB) gnocchi, puré, ma anche spettacoli e mercatini (tutto il week-end). Con la Sagra dei crotti a Chiavenna (SO) degustazioni di vino, salumi e formaggi (tutto il week-end). Con la Sagra del Baragioeu a Cuggiono (MI) calici dello storico vino, musica e pranzi (sabato e domenica). Con la Sagra dello spiedino a Castello d'Agnogna (PV) menù tipici e sarate danzanti. Mentre con Il Grappolo d'Oro a Chiuro (SO) enogastronomia locale, teatro e una corsa delle botti (tutto il week-end). A Cologno Monzese (MI), inoltre, Hop Hop Street Food torna a portare cucine mobili con piatti di tutto il mondo (tutto il week-end).

Concerti

Si inizia venerdì con: Acqua e acquerelli, il concerto della pianista Zee Zee al Piccolo; il folk rock dei Modena City Ramblers al Parco Tittoni; l'elettronica del duo svedese Galantis al Fabrique; e lo spettacolo de Le Luci della Centrale Elettrica al Carroponte. Sabato si prosegue con: l'esibizione di Bobby Solo e la sua Takabanda alla Balera dell'Ortica; l'indie rock dei Baustelle al Carroponte; e le musiche calde e raffinate del concerto Boschi francesi, al Teatro Dal Verme. Domenica si conclude con: la performance gratuita di canto ambrosiano alla Basilica di Sant'Ambrogio; e il Closing Party de Lo Stato Sociale al Carroponte.

Serate

Al Dude Club Marshall Jefferson si esibisce dal vivo con un set house (sabato). Al Magnolia Ellen Allien combina techno, elettronica e disco (sabato). Al Carroponte con All You Need Is Live si festeggia con musica dal vivo (venerdì). Al Rocket per Opening Party sono protagonisti Linoleum e Myss Keta (venerdì). Mentre Vagros celebra il suo trentennale con una maratona di barman, 5000 cocktail, street food e deejay set (domenica).