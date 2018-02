Cosa fare a Milano dal 9 all'11 febbraio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 9 alll'11 febbraio?

("Milano Tattoo Convention", a MiCo)

Tra gli imperdibili di questo fine-settimana: la Milano Tattoo Convention, a Fiera Milano City con una grande festa in compagnia dei migliori tatuatori a livello internazionale (tutto il week-end); il Festival dell'amore, a Base con Morgan, Ambra Angiolini, Bebe Vio (e molti altri) e una notte di film su letti matrimoniali (tutto il week-end); la marcia antifascista e antirazzista, in partenza da piazza Oberdan per manifestare solidarierà alle vittime dell'attentato di Macerata (sabato); e Uno scatto d'amore, l'iniziativa gratuita al Castello Sforzesco, che permette di scattarsi una foto d'autore con il proprio animale domestico (sabato).

Eventi gratuiti

Agli Ex Bunker Breda del Parco Nord tornano i percorsi guidati per scoprire come si viveva a Milano durante il periodo bellico (domenica). In via Torino è possibile vedere l'enorme statua di un toro rovesciato firmata Christian Balzano (tutto il week-end). Il Museo Botanico apre proponendo attività per tutta la famiglia (sabato). In centro torna il mercatino Vecchi libri in piazza Diaz, che per questa edizione è dedicato a moda e costume (domenica). Milano Rum Festival porta centinaia di etichette del distillato e cocktail all'Hotel Marriott (sabato). Mentre a Palazzo Lombardia proseguono le visite gratuite al Belvedere (domenica).

Manifestazioni

Respira, al Museo Interattivo del Cinema, propone tre lezioni di Yoga e tre film a tema (sabato). La Borsa Internazionale del Turismo è di ritorno a Fiera Milano City con un'ampia panoramica sul mondo dei viaggi (domenica). E Milano Sposi, come sempre al Mediolanum Forum, permette di informarsi sui servizi per l'organizzazione di matrimoni (tutto il week-end, gratis).

Concerti e serate

Guè Pequeno canta per il pubblico del Fabrique in occasione del suo Gentleman Tour (venerdì e sabato). Three Ladies of Blues intanto è al Blue Note con un repertorio che omaggia le star della musica nera (venerdì e sabato).

Per una serata di risate, invece, sono due gli appuntamenti consigliati: quello con l'irriverente commento di Sanremo, a Mare Culturale Urbano (venerdì e sabato); e quello con la stand up comedy presentata da Saverio Raimondo, alla Santeria Social Club (domenica).

Per i clubber, poi, suggeriamo: Dekmantel Soundsystem, al Plastic con musica d'avanguardia (venerdì); e Single Party, di ritorno all'Alcatraz con uno speciale pre San Valentino (venerdì).