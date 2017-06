Cosa fare a Milano dal 9 all'11 giugno

Cosa fare a Milano nel weekend dal 9 all'11 giugno?

Da non perdere per questo finesettimana: il concerto gratuito della Filarmonica della Scala in piazza Duomo; l'apertura di Estate Sforzesca, con musica, danza e teatro al Castello; Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto con i migliori film dell'anno; e Color Run, la corsa più variopinta dell'anno.

Di seguito i migliori eventi di questi giorni:

MANIFESTAZIONI

PhotoWeek promuove 150 iniziative dedicate alla fotografia, tra cui Wide Photo Fest, il festival ospitato in piazza Gae Aulenti. Alla Fabbrica del Vapore intanto IT- Indipendent Theatre promuove un'intensa maratona di spettacoli con il meglio del teatro indipendente. Per chi cerca rifugio dal caldo torrido di questi giorni aprono le piscine Bagni Misteriosi. Mentre ai padroni di animali domestici consigliamo le diverse iniziative della Settimana milanese del cane e gli incontri di Quattrozampe in fiera.

MERCATINI E SAGRE

A nord-est di Milano si torna a festeggiare il Sabato di Lambrate, tra produzioni agricole, artigianato e arte. Mentre in via Morosini con Culture a lavoro oggetti realizzati con materiali di riciclo e attività per bambini.

La Sagra della cipolla rossa torna a Breme (PV) con piatti della tradizione, spettacoli e un Luna Park.