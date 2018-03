Cosa fare a Milano dal 9 all'11 marzo

Cosa fare a Milano nel week-end dal 9 all'11 marzo?

("Wunder Mrkt, da facebook.com/wundermrkt)

Nella top five di questo fine settimana: Tempo di libri, la manifestazione dedicata ai lettori, a Fieramilanocity (tutto il week-end); Mia Photo Fair, la fiera italiana sulla fotografia d'arte, a The Mall (tutto il week-end); Cartoomics, la kermesse consacrata a film, fumetti e gaming, a Rho Fiera (tutto il week-end); Preludio di primavera, apertura straordinaria del Museo Botanico con attività per tutti (sabato); e Holi Festival, la tradizionale festa dei colori con iniziative, cibo e giochi, al Parco Lambro (domenica).

Enogastronomia

A Pioltello si festeggia con cioccolatai e maestri pasticceri in occasione di Cioccolandia 2018 (domenica); sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele si brinda con spine artigianali per A tutta birra! (tutto il week-end); a Sesto San Giovanni (MI) arrivano le cucine mobili di Hop Hop Street Food ((tutto il week-end); a Retorbido (PV) vengono distribuiti gratuitamente polenta e vino grazie alla Festa del Polentone (domenica); e a Rovescala (PV) si degustano oltre 120 diverse etichette per Primavera dei vini (domenica).

Mercatini

Wunder Mrkt torna alla Fabbrica Orobia con artigianato e food truck (sabato e domenica); Tredesin de marz colora e profuma la zona di Porta Romana con fiori e piante (domenica); Vecchi libri in piazza Diaz porta un esercito di volumi in centro (domenica); e Il Bagagliaio è di ritorno al Parco Esposizioni di Novegro con abbigliamento, libri e arredi di seconda mano (domenica).

Concerti

Il rapper americano Playboi Carti è al Fabrique (domenica); il Walter Ricci Quartet al Blue Note (domenica); i The Kolors al Tunnel (sabato, sold out) e Fast Animals and Slow Kids ai Magazzini Generali (venerdì). Al Conservatorio torna la rassegna gratuita Musica Maestri!, che vede gli insegnanti della scuola esibirsi con ospiti speciali (domenica).

Serate

La Triennale apre tutta la notte per la prima volta, ospitando mostre, performance e dj set (venerdì); Miss Kittin è in consolle al Plastic (venerdì); Matthieu Mantanus combina Bach con l'elettronica a Base (tutto il week-end); e con Woodstock Revolution si celebrano musica e cultura hippie al Magnolia (venerdì).