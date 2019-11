Cosa fare a Milano nel weekend a prezzi scontatissimi: spettacoli e incredibili mostre

Un weekend scoppiettante quello dal 15 al 17 novembre a Milano. I lettori di MilanoToday hanno la possibilità di assistere a diversi eventi a prezzi molto convenienti, che arrivano fino al 60%. C'è solo l'imbarazzo della scelta.

Si parte con la favola macabra di Sweeney Todd, che vede la luce come opera teatrale nel 1842, dalla penna del drammaturgo inglese Geaorge Dibdin Pitt. La sua prima comparsa nel cinema invece è stata nel film del 1936: “The Demon Barber of Fleet Street”, sino a delinearsi nella sua forma d’arte più conosciuta: il musical. Dall’inizio degli anni settanta in poi infatti, le liriche di Sweeney Todd si sono cantate nei teatri più famosi di Broadway, sino alle più moderne trasformazioni cinematografiche, tra cui spicca la celebre e pluripremiata versione del 2008 di Tim Burton, interpretata da un convincente Johnny Depp. Biglietti scontatissimi del 40%. Ecco come averli.

Ecco alla Fabbrica del Vapore Charlie e la Fabbrica di Cioccolato: un musical emozionante e divertente, in quella che è una delle storie più amate di Roald Dahl. Biglietti con sconto del 30%.

L'Elfo Puccini, invece, propone un carnet di 2 biglietti scontato del 60% per tutta l'intrigante stagione 2019/2020.

Non mancano, poi, i pass esclusivi per visitare la Cattedrale, le Terrazze, il Museo e l'Area Archeologica, scontati del 15%: un'esperienza emozionante in una delle basiliche più belle d'Italia e più note al mondo, il Duomo di Milano.

Infine, sono disponibili, anche se per pochissimo tempo perchè stanno andando a ruba, i biglietti di ingresso, visita guidata e accesso alla mostra "A come Leonardo. Esperienza Fluo" a Villa Arconati, scontati del 40%. Tre stanze buie, illuminate solo da lampade di Wood e accessibili grazie a una nuova tecnologia di stampa a toner fluorescenti.

Immagini antiche e oggetti presenti acquistano nuovo significato grazie a una visione emotiva stimolata da colori non convenzionali ed effetti olografici attraverso occhialini dedicati. Il visitatore sarà catapultato in un’esperienza unica ed immersiva. Uno strepitoso dialogo tra il genio leonardesco e la bellezza dei locali della villa brianzola.