La Fiera del Gioco, il Festival di Focus e tanto altro: cosa fare a Milano dal 22 al 24 novembre

Cosa fare a Milano dal 22 al 24 novembre?

Giochi, musica e impegno sociale animeranno il week-end in arrivo: G! Come Giocare, la grande fiera per bambini dedicata al gioco, con l’ufficio postale di Babbo Natale, iniziative e laboratori presso Fiera Milano (tutto il week-end); Milano Music Week, una settimana di incontri e concerti con i grandi nomi della musica nazionale ed internazionale (tutto il week-end); We World Festival, due giorni dedicati alla lotta alla violenza sulle donne al Teatro Litta, con grandi ospiti tra cui Roberto Saviano e Donatella Finocchiaro (sabato e domenica); il Festival di Focus al Museo della Scienza e della Tecnica con laboratori, incontri e installazioni multimediali (tutto il week-end).

Concerti e serate

Tanta la musica dal vivo suonata nel week-end: Daniele Silvestri in concerto al Mediolanum Forum, con il suo primo tour nei principali palasport d’Italia (venerdì); sempre al Forum, Levante in un grande concerto dal vivo (sabato). Al Magnolia, invece, arriva il trio inglese dei Temples (domenica). Per chi ha voglia di ballare, infine, i Magazzini Generali ospiteranno il Mandorla Music Festival, il festival rock della comunità cinese con Cristiano de Andrè come ospite (domenica).

Gratis

Numerosi gli eventi gratuiti del week-end: Vanity Fair Stories, due giorni di incontri con i protagonisti del cinema e della musica all’Odeon (sabato e domenica); l’incontro in Mondadori con Joël Dicker, autore del celebre romanzo “La verità sul caso Harry Quebert” (venerdì); la mostra da Wow Spazio Fumetto con l’arte di Matteo Guarnaccia e le sue immagini suggestive (tutto il week-end); Pedigree, la mostra di arte messicana alla Galleria Campari (tutto il week-end); la mostra gratuita al Museo del Novecento, con le installazioni di Ettore Favini ed Eugenio Tibaldi e la mostra per la strage di piazza Fontana al Carcano (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra dedicata ai 50 anni dell’allunaggio all’aeroporto di Malpensa, e la mostra dedicata al paesaggio lombardo a Villa Ghirlanda (entrambe tutto il week-end); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano e i segreti del percorso della Ca’ Granda in una visita guidata speciale (entrambi tutto il week-end).

Week end al cinema, MilanoToday consiglia “CettoC’è”

A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, di Cetto la Qualunque (Antonio Albanese) si erano perse le tracce. Scopriamo che vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, Cetto la Qualunque oggi per i tedeschi è soltanto un irresistibile e pittoresco imprenditore di successo, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità. La sua catena di ristoranti e pizzerie infatti spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Il richiamo della sua terra tuttavia resta forte e la notizia dell’aggravarsi delle condizioni dell’amata zia che lo ha cresciuto, lo induce a tornare sul luogo del delitto.

Incontri, Fiere e Mercatini

Da segnare in agenda: due giorni a Mare Culturale Urbano dedicati alla lotta alla violenza sulle donne (sabato e domenica); l’incontro tra artisti e designer presso Яlab (tutto il week-end); Canapa Expo, una tre giorni dedicata alla canapa al Parco Esposizioni di Novegro (tutto il week-end). Tra i mercatini da non perdere: il compleanno dell’East Market, il mercatino vintage di via Mecenate, con oltre 300 espositori di oggettistica e abbigliamento (domenica) e il mercatino di Natale in piazza Portello (tutto il week-end).

Cinema e Teatro

Tra le iniziative al cinema: la nuova rassegna alla Fondazione Prada, con “Soggettiva John Baldessari” e i film scelti dall’artista americano (venerdì) e la rassegna di cinema gratuita da Tenoha (domenica).

A teatro c’è solo l’imbarazzo della scelta: primo week-end del musical di Pinocchio al Teatro degli Arcimboldi (tutto il week-end); uno spettacolo sull’identità femminile al Piccolo (venerdì e sabato); il musical Singin’ in the rain al Teatro Nazionale CheBanca! (tutto il week-end); lo spettacolo al Teatro Franco Parenti per le famiglie in dolce attesa (venerdì e sabato); il musical Charlie e la Fabbrica di cioccolato alla Fabbrica del Vapore; lo spettacolo il Festival della bellezza al Teatro Fontana (entrambi tutto il week-end).

Mostre

Se il freddo vi fa paura, ecco mille più una mostre da non perdere nel week-end: dalla maxi-mostra dei Lego al Museo della Permanente alla mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin (entrambe tutto il week-end); da Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon all’esposizione fotografica dedicata agli anni ’60 a Palazzo Morando (entrambe tutto il week-end), fino alla mostra dell’esercito di terracotta cinese alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end).

E poi: le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); ancora al Mudec, la mostra del grande fotografo Elliott Erwitt (tutto il week-end); la Madonna Litta al Museo Poldi Pezzoli e la mostra fotografica “Confini di umanità” in Triennale (entrambe tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente e Tesla Exhibition allo Spazio Ventura (entrambe tutto il week-end). Si continua con la mostra sull’allunaggio alla Fabbrica del Vapore e con le opere più importanti di Canova alla Gam (entrambe tutto il week-end).

Infine: la mostra su Ralph Rumney alla Casa Museo Boschi di Stefano (tutto il week-end); l’esposizione “con” Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (entrambe tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all’Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all’intelligenza artificiale all’Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e la mostra alla Fondazione Prada con una mummia di un toporagno (tutto il week-end).

Bambini

Anche i più piccoli possono trovare grandi sorprese in questo week-end: ultimo week-end del musical Chi ha paura della paura? al Teatro Wagner (sabato e domenica); un pomeriggio di giochi a Villa Necchi Campiglio (domenica); la mostra di macchine leonardesche presso la Sala Fallaci a Cologno Monzese e Natura, la mostra-gioco al MUBA dedicata agli elementi naturali (entrambe tutto il week-end).