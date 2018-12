Cosa fare a Capodanno a Milano: tutti gli eventi

Cosa fare a Milano nel week-end dal 28 al 30 dicembre e a Capodanno?

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: concerto di Capodanno in Duomo con Francesco Gabbani per accogliere l’anno nuovo (lunedì); lo spettacolo di fine anno allo Zelig Cabaret per festeggiare l’arrivo del 2019 fino all’alba (lunedì); Capodanno al Piccolo circo dei sogni, tra acrobati, giocolieri e circensi (lunedì); Harry Potter e le sue musiche al Teatro degli Arcimboldi (venerdì); Slava's Snowshow e la magia della neve al Piccolo Teatro (tutto il week-end); il musical Cinderella al Teatro Nuovo (sabato e domenica).

Concerti e serate

Numerose le serate e i concerti previsti per il 31 dicembre: Capodanno al Dude Club tra i suoni internazionali della techno (lunedì); Capodanno in Darsena, tra le proposte di Vista Darsena e di Social Market (lunedì); New Year’s Swing Night allo Spirit de Milan, per accogliere il 2019 tra i ritmi swing e diversi contest live delle band presenti (lunedì): The end of the F*** Year al Magnolia, un party in due stanze per ballare con due sound diversi, tra rock e hip hop selezionati (lunedì).

Mercatini

Capodanno fa rima anche con mercatini, che come ogni anno non mancano di certo: il Mercatino natalizio in Piazza Portello con le migliori specialità del Trentino (tutto il week-end); Darsena Christmas Village con il mercatino natalizio e la casa di Babbo Natale in Darsena (tutto il week-end); i mercatini di Natale in Duomo tra le meraviglie dell’artigianato (tutto il week-end).

Gratis

Tra gli eventi gratuiti da segnalare: Buoni come il pane, la mostra in Triennale dedicata al 120 anniversario di Pane Quotidiano Onlus (tutto il week-end); Floating Nativity con la natività ambientata in una scenografia galleggiante sul Naviglio Grande (tutto il week-end); il bellissimo albero di Natale in Duomo (tutto il week-end); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano tra i tesori artistici della città (sabato).

Manifestazioni e Incontri

Tra le numerose manifestazioni previste: il Circo Darix Togni con spettacoli acrobatici (tutto il week-end); la ciaspolata al chiar di luna al Mottarone (tutto il week-end); la degustazione della birra Stella Artois nel temporary bar dentro la stazione Centrale, illuminata esternamente con una cascata di luci (tutto il week-end); la pista di pattinaggio in Gae Aulenti per adulti e bambini (tutto il week-end); Milanofiori On Ice per pattinare a ritmo di musica (sabato e domenica); la pista di pattinaggio galleggiante in Darsena (tutto il week-end); l’iniziativa Case Milanesi 1923-1973 a Villa Necchi Campiglio, organizzata dal FAI (tutto il week-end); Beyond the Castel, l’esperienza di realtà virtuale al Castello Sforzesco (tutto il week-end).