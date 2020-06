Cosa fare nel weekend a Milano: mostre e biglietti scontati fino al 40%

Seppur con le cautele e le mascherine, Milano, in questo inizio estate, torna vivissima, con numerose attività da fare nel weekend per chi rimane in città. Solo per i lettori di MilanoToday ci sono strepitose offerte e sconti davvero da non perdere. Ecco quali.

Nella magia del Duomo di Milano

Offerta per i biglietti di ingresso al Duomo di Milano validi per la visita alla cattedrale, alle terrazze, al museo e all'area archeologica, scontati del 15%.

Lo spettacolare esercito di terracotta, la mostra

La più completa e fedele riproduzione della spettacolare necropoli della Cina orientale in mostra alla Fabbrica del Vapore.

L'emozionante Parco del Volo Volandia

L'unico parco e museo dedicato al sogno del volo: oltre 60mila mq di pura archeologia industriale a dieci minuti a piedi dal Terminal 1 e dalla stazione del Malpensa Express. Con l'esposizione di veri aerei storici perfettamente mantenuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visita guidata nello splendido bosco Wwf di Vanzago

Escursioni emozionati alla scoperta della natura per tutta la famiglia.