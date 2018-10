Cosa fare ad Halloween a Milano

Cosa fare a Milano dal 26 al 28 ottobre e il 31, per Halloween?

Tra le iniziative in evidenza nei prossimi giorni: Monster Invasion all'Hollywood, tra sorprese e allestimenti a tema per Halloween (mercoledì 31 ottobre); il musical di Mary Poppins al Teatro Nazionale CheBanca! tra costumi colorati e ambientazioni oniriche (tutto il week-end); Inside Magritte, un percorso espositivo multimediale dedicato all’artista alla Fabbrica del Vapore (tutto il week-end).

Manifestazioni, mercatini, eventi gratuiti

Tra le manifestazioni da segnalare: il Mercatino dell'antiquariato sui navigli, tra oggetti vintage d'altri tempi (domenica); le visite gratuite alla Casa Boschi di Stefano per scoprire le meravigliose opere degli artisti milanesi (sabato); la mostra gratuita dedicata ad Achille Funi al Centro Culturale di Milano (tutto il week-end); la mostra gratuita di Pelizza da Volpedo alle Gallerie Maspes e Gallerie Enrico (tutto il week-end).

Party e serate

Al Sio Cafè la Halloween Night si snoda in un terrificante labirinto di stanze (mercoledì); il Funeral Party al Club House 80’s trasformerà il locale in un tempio del buio e della paura (mercoledì).

Bambini

Al Museo della Scienza e della Tecnologia torna Notte al Museo - Speciale Halloween, appuntamento dedicato ai bambini per esplorare le stanze più buie del museo e trascorrere la notte con altri compagni di viaggio in un sacco a pelo (mercoledì); Halloween Kids Party, tra storie di streghe e laboratori creativi all’associazione Ideamondo (mercoledì); Little Pier. Lasciateci la fantasia, concerto illustrato per bambini in diversi teatri della Lombardia (sabato).