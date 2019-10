Halloween a Milano: tutti gli eventi da non perdere

Cosa fare a Milano ad Halloween e nel week-end dal 1 al 3 novembre?

Tra gli eventi da non perdere nella notte di Halloween e nel week-end dell'1-3 novembre: lo spettacolo con la Rocky Horror Live Band allo Spazio Teatro 89, tra balli e canti in costume (giovedì); una grande festa al Serraglio con "Halloween Dance Party", una grande festa

musica degli anni '80, '90 e oltre (giovedì); la maratona nei cinema UCI per vedere i film del terrore fino all'alba (giovedì); una serata da brividi all'Amnesia con i dj Leon e Simone Liberali, per ballare fino a tarda notte (giovedì).

Manifestazioni ed eventi gratuiti

Tra le numerose manifestazioni del week-end di Halloween: StregaMi, il festival delle streghe tra spettacoli e conferenze a tema (giovedì e venerdì); un tour di Milano tra piazza Vetra e il Castello Sforzesco, per scoprire le storie più oscure della città (giovedì); la visita alla Cripta di San Sepolcro

con cena al museo (sabato e domenica).

Mostre

Da segnare in agenda: la mostra a Palazzo Reale con un arazzo cinquecentesco in omaggio all'artista (tutto il week-end); primo week-end della mostra del grande fotografo Elliott Erwitt al Mudec (tutto il week-end) e primo week-end della mostra a Palazzo Reale con opere di Picasso e Gauguin (tutto il week-end); Tesla Exhibition allo Spazio Ventura e della mostra sull'allunaggio alla Fabbrica del Vapore (entrambe tutto il week-end); la maxi-mostra dei Lego al museo della Permanente, con set di Lego dedicati a città moderne e monumenti antichi (tutto il week-end); le due mostre dedicate al Giappone al Mudec (tutto il week-end); Wildlife Photographer of the Year, con gli scatti più belli della natura alla Fondazione Matalon; l'esposizione con Marina Abramovich alla Biblioteca Ambrosiana (tutto il week-end); Raffaello in 3D alla Permanente (entrambe tutto il week-end).

E poi: De Chirico a Palazzo Reale, con opere provenienti da Londra, Parigi e New York e, sempre a Palazzo Reale (tutto il weekend); la mostra di De Pisis al Museo del Novecento (tutto il week-end); la mostra di Daniel Steegmann Mangranè all'Hangar Bicocca, tra ologrammi e realtà virtuale (tutto il week-end); la mostra dedicata all'intelligenza artificiale all'Osservatorio della Fondazione Prada (tutto il week-end) e

Fragility & Beauty, dedicata al cambiamento climatico, al Museo della Scienza (tutto il week-end).

Cinema e teatro

Tra le iniziative al cinema: la nuova rassegna “Soggettiva John Baldessari” alla Fondazione Prada, con i film scelti dall’artista americano (venerdì); il cinema sui tetti della Galleria (giovedì).

E a teatro? Notre Dame de Paris, il famoso spettacolo con le musiche di Cocciante agli Arcimboldi (tutto il week-end) e I figli della frettolosa al Teatro Elfo Puccini, con attori ed interpreti ciechi e ipovedenti (tutto il week-end).

Bambini

Al MUBA i bambini potranno scoprire la mostra-gioco Natura, dedicata agli elementi naturali (tutto il week-end).



