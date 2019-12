Weekend di Natale 2019 con incredibili eventi: sconti che arrivano fino al 50% a Milano

Mostre al Mudec, Villa Arconati; a passeggio in Duomo, nel relax di acque termali, musical e, ancora, tra gli aerei e le spettacolari esibizioni di Volandia. Senza dimenticare la mitica Città dei Robot. Tante sono le opportunità in questo fine settimana di Natale per i lettori di MilanoToday per passare ore liete con tutta la famiglia a prezzi iper scontati. In questo weekend natalizio, un ulteriore sconto del 10%: ecco tutte le imperdibile offerte. Attenzione: i biglietti sono pochissimi.

Premia terme: nel relax delle acque termali

La struttura è dotata di un bellissimo Centro Benessere in cui i benefici del Calore si combinano a quelli del Relax grazie alle diverse tipologie di Saune e Bagni Turchi, associati a docce emozionali e vasche di reazione per rinfrescare e tonificare il proprio corpo. A completare il momento di benessere c'è l'Area Relax con comode sedute rilassanti, dove riposare ascoltando una leggera musica diffusa. A diposizione di tutti gli ospiti un'ampia scelta di tisane e qualche snack leggero. E' sempre un momento magico immergersi in acqua calda e lasciarsi cullare dal movimento dell'acqua circondati dal magnifico paesaggio che circonda le Terme di Premia: distese d'erba verde e montagne che si spingono fino al cielo contribuiscono a far ritrovare il benessere e la pace interiore. L'accesso all'area delle Piscine Termali offre un relax completo grazie a vari idromassaggi, getti cervicali e getti plantari per un trattamento di bellezza che unisce acqua e massaggio. Uno dei principali benefici dell'idromassaggio è il favorire l'attenuazione dei dolori alle articolazioni e contribuisce a ridurre lo stress, generando piacere e relax. Il massaggio dell'acqua distende i muscoli, migliora la circolazione, combatte gli inestetismi della cellulite e rilassa il sistema nervoso.

Villaggio delle meraviglie

La pista di pattinaggio del Natale Milanese è ormai attesa e ricordata da tutti, grandi e piccoli. Con un’atmosfera unica di spensierata allegria e divertimento, sarà possibile pattinare nel cuore della città tra alberi secolari e monumenti storici. Location ideale per spettacoli, attrattive e esibizioni di tutti i generi, dal pattinaggio artistico, ai personaggi travestiti. La slitta di Babbo Natale scivola sulle montagne colme di neve, mentre gli elfi vi invitano a divertirvi con loro sulle loro giostre. All’ingresso i bambini verranno accolti in uno spazio da fiaba personalizzato, dove nell’attesa di incontrare Babbo Natale, Mamma Natale e Befana potranno, fino al 24 dicembre, disegnare e scrivere la propria letterina di Natale e iscrivendosi sul sito o direttamente al Villaggio delle Meraviglie e utilizzando il “Francobollo Magico” potranno scoprire come fa Babbo Natale a conoscere in anticipo i desideri dei bambini e la lista di regali all’interno della letterina. Dal 26 dicembre si potrà con creatività creare o disegnare la propria calza della Befana con l’aiuto di un’ospite speciale; “Mamma Natale” che dal Polo Nord si unirà agli elfi di Babbo Natale per conoscere tutti i bambini. Per finire il 6 Gennaio la Befana visiterà il Villaggio per riempire le calze dei bambini di dolci e carbone. La casa di Babbo Natale sarà accessibile a grandi e piccini dal 30 novembre al 25 dicembre. All’interno, ad aspettare tutti i bambini ci sarà Babbo Natale pronto a fare una foto insieme a loro ed a scrivere insieme le Letterine di Natale. La casa di Mamma Natale e della Befana sarà invece accessibile dal 26 dicembre al 6 gennaio. All’interno ci sarà Mamma Natale impaziente di conoscere tutti i bimbi presenti al Villaggio delle Meraviglie, aiutandoli ad essere più buoni. La Befana invece, aspetta i bambini per fare una foto insieme e riempire la calza con tante buone caramelle.

La Città dei Robot

"La Città dei Robot" organizza la tournée mondiale e solo per poco tempo - dal 12 dicembre 2019 al 9 febbraio 2020 - arriva a Milano nel Bicocca Village. È uno spettacolo interattivo high-tech per bambini, ragazzi e genitori. Farete quattro chiacchiere con 72 robot dotati dell'intelligenza artificiale: ricorderanno il vostro viso e nome, diventerete per sempre loro amici! Proverete 11 zone di realtà virtuali e come un vero astronauta potrete testare le tecnologie spaziali. Comanderete gli ologrammi, vedrete il Teatro dei Robot, probabilmente il più grande al mondo e farete amicizia con le tecnologie del futuro. "La Città dei Robot" sorprende tutti. Robot a portata di mano. I robot "vivi" che abbracciano, ballano e invitano a cena.

Eliott Erwitt Family al Mudec

Niente è più assoluto e relativo, mutevole, universale e altrettanto particolare come il tema della famiglia. Elliott Erwitt ha acconsentito e selezionato personalmente con Biba Giacchetti, curatrice della mostra, le immagini che a suo sentire avrebbero potuto illustrare alcune delle sfaccettature di questo inesprimibile e totalizzante concetto. Elliott, che ha attraversato la storia del mondo, ci offre istanti di vita dei potenti della terra come Jackie al funerale di JFK, accanto a scene privatissime, come la celebre foto della bambina neonata sul letto, che poi è Ellen, la sua primogenita. La collezione selezionata per Mudec Photo alterna immagini ironiche a spaccati sociali, matrimoni nudisti, famiglie allargate, o molto singolari, metafore e finali aperti come la fotografia del matrimonio di Bratsk. Elliott Erwitt ci racconta i grandi eventi che hanno fatto la storia e i piccoli accidenti della quotidianità, ci ricorda che possiamo essere la famiglia che scegliamo, quella americana, ingessata e rigida che posa sul sofà negli anni Sessanta, o quella che infrange la barriera della solitudine eleggendo a membro l’animale prediletto. Famiglie diverse, in cui riconoscersi, o da cui prendere le distanze con un sorriso. Un tema universale, che riguarda l’umanità, interpretato da Elliott Erwitt con il suo stile unico, potente e leggero, romantico o gentilmente ironico, cifra che ha reso questo autore uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre.

Impressioni d'Oriente al Mudec

La mostra “Impressioni d’Oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone”, illustra attraverso una selezione ampia e diversificata di opere provenienti dall’Italia e dall’estero, lo sviluppo di quel gusto orientato verso il Giappone che pervase la cultura artistica occidentale tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, in particolar modo in Francia e in Italia. In mostra oltre 170 opere tra dipinti, stampe, oggetti d’arredo, sculture e oggetti di arte applicata, provenienti da importanti musei italiani e europei e da collezionisti privati. La mostra ripercorre la profonda fascinazione che il Giappone ha esercitato sulla cultura occidentale e approfondisce le dinamiche dei complessi scambi artistici che si susseguirono tra il 1860 e il 1900. In particolare la mostra prende in esame il Giapponismo italiano. Nel più ampio contesto del gusto internazionale per il Giappone e della sua influenza sulle arti, come tendenza concentrata soprattutto a Parigi, la mostra si focalizzerà sui maggiori tra gli artisti italiani che caddero nell’incanto del Giapponismo, come Giuseppe De Nittis, Galileo Chini, artista profondamente affascinato dall’Oriente, Vincenzo Gemito, Federico Zandomeneghi e Giovanni Segantini, attivo interprete di immagini che facevano uso di questi stimoli.

Pass per visita al Duomo

Con il Duomo Pass potrai esplorare i segreti della Chiesa simbolo della città di Milano. Con il solo biglietto Pass potrai visitare ogni angolo di una delle attrazioni più famose del capologuo lombardo, che si erge per 108 metri di altezza. Ammira le 135 guglie in marmo che popolano le Terrazze del Duomo e il meraviglioso panorama sulla città di Milano. Visita ogni angolo della Cattedrale: avrai accesso all'Area Archeologica, al Museo, alle Terrazze e alla bellissima Cattedrale.